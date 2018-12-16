氣勢如虹！石宇奇獲羽聯總決賽男單冠軍

中評社香港12月16日電／毫無懼意地對放網前、抓住每次機會毫不猶豫地全力扣殺……面對現世界排名第一、今年幾乎獨孤求敗的日本名將桃田賢鬥，中國隊小將石宇奇16日在廣州天河體育中心主場觀眾的加油聲中取得一場完勝，獲得2018世界羽聯·世界巡回賽總決賽男子單打項目的冠軍。



首局，石宇奇就展現出了出色的競技狀態，回放小球質量極高，數次果斷進攻，讓有強大防守能力的桃田賢鬥也無可奈何，他很快就以21:12贏下首局。



第二局，桃田賢鬥調整了狀態，而石宇奇仍然維持著極高的競技狀態。面對桃田賢鬥高質量網前球後的突擊，石宇奇多次快速反應化解危機，還打出了讓桃田賢鬥魚躍救球仍然鞭長莫及的斜線扣殺。這一局後半段，隨著石宇奇的狀態越打越好，而自己幾次嘗試進攻沒有起到效果，桃田賢鬥的心理出現波動，出現多次無謂失誤。最終，石宇奇以21:11拿下第二局，面對世界第一取得一場完勝。



在之前的4場比賽中，桃田賢鬥幾乎都沒有給對手絲毫機會，狀態不可謂不好。而本場比賽，面對擁有當今最強網前技術和防守能力的桃田，石宇奇在網前球處理上絲毫沒有害怕，而是多次勇敢地選擇回放網前，且呈現出比對方更好的回球質量。同時，石宇奇的進攻也極為出色，其果斷的殺球得分讓現場觀眾的熱情達到最高點。這場勝利也是石宇奇今年首次戰勝桃田賢鬥。