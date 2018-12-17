中評關注：柯P邁向全台最大尾的化妝術

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月17日電（記者 鄭羿菲）2018台北市長選舉，無黨籍柯文哲僅以3567票險勝，外界原本認為白色力量因此受挫會安分一陣子，但柯文哲卻利用諸多議題持續發酵，心中沒有藍綠的柯文哲巧妙利用藍綠議題持續墊高聲量，爭取邁向全台最大尾。



九合一大選後，柯文哲身上的鎂光燈不減反增，從立綠補選綠白會不會合作的話題炒得火熱、蔡柯會中給蔡英文一張撲克臉，到“柯家軍”決定補選不合作，由台北市府觀傳局長陳思宇出馬，未來不排除柯文哲會親自站台強力拉抬，頻頻引發高度關注。



除了綠白關係，柯文哲也善用兩岸關係，2018台北上海城市論壇將在20日登場，各界將聚焦討論柯文哲的兩岸路線會怎麼說、怎麼做，甚至柯也主動拋出柯韓會、柯侯會等令人關注的白藍關係議題。



從選後到1月底，柯文哲在媒體聲勢非但沒有“慘勝”跡象，反而巧妙地藉著藍綠議題一步步墊高聲量，不論在1月北市“立委”補選的柯家軍首役之戰成果如何，還是會帶出未來綠白合作可能性的討論。畢竟柯文哲並非“拒絕”綠白合作，而是說“沒人來找我們商量，只好去登記補選”，柯文哲為各種合作保留彈性合作空間，下一步怎麼走，關係到未來白藍綠三方消長，值得細細觀察。