中日韓學者對話：如何推進中日韓合作？

中國社會科學院日本研究所副所長張季風（中評社 李娜攝） 中評社北京12月17日電（記者 李娜）12月15日，由中國人民大學國際關係學院、中國人民大學東亞研究中心主辦的“東亞合作論壇2018：新時代的中日韓關係”國際學術研討會在北京燕山大酒店舉行，在“東亞地區合作與中日韓關係”的議題發言環節，中日韓專家學者圍繞中美貿易戰、東北亞格局下的中日韓關係等展開深入討論。



中國社會科學院日本研究所副所長張季風在發言中提出了一個關鍵詞是——不確定性，一是因為我們走進了新時代，重要的原因就是中國經濟實力的上升，所以它的不確定性也在上升。中日韓互為重要的經濟合作夥伴，以2017年為界限，中日韓關係發生新的變化，中日關係迅速改善，特別是到2018年又進入了一個小高潮，中韓關係也在2018年以後得到改善。還有一個不確定因素就是中美貿易戰，世界經濟、世界貿易格局在發生大的變化，WTO的改革，可能給世界經濟和世界貿易帶來更加順暢的發展，但同時也有可能形成美日歐排斥中國、排除中國建立新的國際規則等等各種的可能性。另外在維護自由貿易體制、反對單邊主義方面，中日韓有共同利益，我們有接近或進一步發展的可能性，但也有可能反轉，比如日歐EPA的簽訂、CPTPP的生效，RCEP具有重要的相關關係，有可能促進、也可能促退。所以未來新時代的中日韓經貿關係挑戰與機遇並存。



對此，張季風提出了務實合作的路徑，他表示中日韓合作在任何領域都有空間，他主要列舉了七個可能更有巨大的潛力的領域，一是產業鏈合作。日本和韓國在中國的產業鏈上游，中國在中下游，互補性很強。二是服務貿易、旅遊合作。三是高新技術合作，四是跨境電商、轉移支付、移動支付、共享經濟等等。五是加強在能源、環保方面的合作。六是現代農業建立美麗鄉村建設等等。七是中日韓環黃海經濟圈的合作。關於發展路徑，在“一帶一路”框架下，包括中日韓＋X、加強民間交流等等，都是非常有潛力的合作。



日本同志社大學教授淺野亮認為東亞合作被地區權力平衡左右著的，在權力平衡之上形成了相關秩序，因為中國飛快崛起，因此地區秩序需要重新變革。他認為日本、美國、中國的對外政策基調是相同的。首先我們三個國家的國內政策對對外政策、外交政策的影響都是非常巨大的。他談到日美共同推進的“印度、太平洋政策”和中國推行的“一帶一路”政策從根本上來說都是非常相近的，因為這兩個結構都擁有著經濟發展和安全保障的兩種性質，而且都是一開始先打出一個口號，然後再慢慢充實內容。還有這兩個政策都跨越了地區的狹隘範圍，是面向全球的，他們在軍事、安全等方面發展方向是一致的。



淺野亮表示，現在中日關係有所緩和，也是從兩國之間的經濟需要出發，當然也受到其他因素的影響，比如美國的影響，特朗普政府開始運營以後，推動了中國和日本之間關係的改善，日本並不會打破日本和美國之間的關係，尤其是在技術轉移以及投資制約方面，日本一直是跟隨美國。日本想獨自對中國起到影響非常難，所以日本不反對特朗普政權的一些主張，這也是日本採取一些政策的基調。所以中日韓三國之間的關係再加上美國的態度，將會對東亞各國之間的兩國關係起到非常重要的影響。



韓國西江大學政治學系教授全聖興表示，中國和韓國有兩個不對稱的結構，一個是讓兩國關係變得更加穩定，即中韓關係實力不對稱，中國和韓國在規模、人口、經濟體量有很大差距，發生衝突的可能性很小。另一個是讓我們的雙邊關係變得更多矛盾和摩擦的因素，即中韓關係還存在著戰略性的不對稱的情況，美國是韓國最重要的同盟國，美國將中國視為潛在的競爭對手，美國如果對中國採取封鎖政策的話，韓國有時候不得不與美國合作，這種戰略的不對稱雖然不會導致韓中直接對立，但由於是間接性效果，因此只靠我們兩個國家的努力，而且這種矛盾很難得到解決。因此韓中兩國之間對對方國的戰略性思考是必要的。



針對東亞地區合作，中國人民大學國際關係學院教授保健雲主要討論了非常態合作，他認為美國介入東亞事務有很悠久的歷史和傳統，但未來有可能成為塑造東北亞地區合作最重要的外部力量，當然這要在非常態的情況下產生。另一方面，東亞地區的合作目前面臨著如何對待區域外部力量的問題，這種變化的非常態有可能帶來一些不確定性，但長期而言這種合作不會消失，會持續進行下去。



東亞區域合作有何好處？保健雲比較樂觀，他認為特朗普在全球範圍內打貿易戰，以中國為主，但日本、韓國也在其中，所以在共同應對貿易保護主義方面東亞地區的各個國家是有共同利益的；二是在貿易戰過程中，中國會進一步擴大對外開放，中國全面開放的步伐會更快，開放的格局會更長遠；三是對東亞地區區域內的全球化也有可能是一個機遇，為了共同防止貿易摩擦，我們會找到一些共識。四是我們面臨挑戰時，在如何應對挑戰的過程中也能夠達成一些共識。



如何推進中日韓之間的經貿合作？國際關係學院國際政治系教授林利民在發言評議環節表示，一是目前中日韓貿易都是自發行為，還未從世界需要、東亞需要的大視角來出發考慮；二是安全互信問題，經貿“壓艙石”做得好，安全互信會增加，互信解決不好的話，也會影響經貿合作。三是開闊視野，開闊胸懷，從如何推進東亞區域合作的視角，把中日韓應該承擔的歷史責任、區域責任承擔起來。