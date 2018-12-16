遼寧省全面叫停新增圍填海項目審批

中評社北京12月16日電／遼寧省政府近日出台《遼寧省加強濱海濕地保護嚴格管控圍填海實施方案》，強調嚴格管控圍填海，節約集約利用海洋資源，保護濱海濕地，加快改善海洋生態環境質量。



新華社消息，方案提出，嚴格新增圍填海項目，除國家重大戰略項目外，全面停止新增圍填海項目審批。2017年之前已安排但未核減的圍填海計劃指標不再執行；堅決制止新增違法圍填海；對未經批准的新增圍填海，由相關部門嚴肅查處，責令恢復海域原狀，依法從重處罰，監管不到位的，嚴肅追責。



遼寧省強調，加快處理圍填海歷史遺留問題。全面查明全省實際填海、圍海情況，重點查明違法違規圍填海和圍而不填、填而不用的情況。認真制定圍填海歷史遺留問題處理方案，編制問題清單並確定本地區年度處置目標。嚴格限制房地產開發、低水平重複建設旅遊休閑娛樂項目及污染海洋生態環境的項目。



遼寧省將實施最嚴格的海洋生態紅線保護和管控制度，嚴禁不符合海洋生態紅線管控要求的各類開發利用活動；加強濱海濕地管理與保護，加大海洋保護區執法監管力度，開展專項檢查，全面清理違法違規開發利用活動；實施濱海濕地整治修復，通過退圍還海、退養還灘、退耕還濕等方式，逐步恢復受損濱海濕地生態功能。全面提升監管能力，健全調查監測體系，完善動態監視監測體系，及時掌握濱海濕地及自然岸線的生態變化。