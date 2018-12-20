社評：兩岸城市交流前景　機遇與挑戰並存

大陸遊客在日月潭觀光（中評社資料照） 中評社香港12月20日電（評論員 束沐）還有不到一周的時間，台灣新科縣市長就要走馬上任了。在選後“藍大綠小”的嶄新政治版圖上，台灣政局將煥然一新，兩岸關係也將註定出現一系列新的積極因素。其中，最值得關注、也相當值得期待的，就是今後一段時間兩岸地方縣市交流的前景。



選舉結果揭曉後，15位國民黨籍縣市長當選人中的大多數，都明確表達出打破兩岸僵局、認同“九二共識”基礎，通過擴大與大陸的交流合作，為當地百姓百業找出路、謀發財、拼經濟的意願。與此同時，不少兩岸媒體、學者和有識之士也紛紛呼籲，兩岸城市交流應抓住契機，順勢而為，並提出諸如“南南合作”、“融合示範區”等建議。



從選後的各界反應來看，台灣輿論普遍認為，大陸方面會積極回應台灣大部分縣市的民意訴求，兩岸地方縣市交流即將迎來新一波熱潮，一些媒體甚至報道稱，大陸遊客團已經“瞄準”中南部代表性景點，而大陸對農漁產品的採購也有望紛至沓來，過去八年兩岸熱絡交流的榮景即將重現。



不過，在期待、樂觀的情緒同時，台灣輿論也出現了一些不同的聲音。有一些固然是來自綠營和“台獨”輿論的雜音，企圖故技重施，拾起馬英九執政期間大肆政治化、污名化“九二共識”與兩岸經貿交流的老招、爛招，營造出“舊勢力復辟”的恐慌氛圍。



儘管操作“反中牌”反傷自身選情，已經是選後各界對民進黨敗選檢討歸納出的重要原因之一，但有些人依舊執迷不悟。可見，雖然目前民進黨當局對今後可能出現的兩岸城市交流擺出一副低調、彈性的姿態，不敢跟主流民意對抗，但綠營輿論卻“轉不過彎”，當局未來的兩岸路線仍然會被“台獨反中”的意識形態捆綁住手腳。

