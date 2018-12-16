習近平向第三屆“讀懂中國”國際會議致賀信

中評社北京12月16日電／第三屆“讀懂中國”國際會議於12月16日在北京開幕。國家主席習近平致信祝賀，向出席會議的各國政界、戰略界、企業界、學術界等各界人士表示歡迎。



新華社報道，習近平指出，當今世界面臨百年未有之大變局，和平與發展仍然是時代主題，同時人類面臨許多共同挑戰。中國願同各國一道，積極推進建設相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係，推動構建人類命運共同體，為世界和平與發展作出新的更大貢獻。



習近平強調，今年是中國改革開放40周年。40年改革開放，書寫了中國發展的壯麗篇章，中國和世界的關係進一步密切。中國將繼續全面深化改革、全面擴大開放，堅持貫徹新發展理念，深入推進供給側結構性改革，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險工作，推動中國經濟高質量發展，為世界提供更多合作機遇。



習近平希望與會嘉賓深入研討，凝聚共識，更好增進對中國的了解，也幫助世界更好了解中國，推動中國與世界的交流合作，實現共同發展繁榮。



中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪出席開幕式並宣讀習近平的賀信。



“讀懂中國”國際會議由國家創新與發展戰略研究會、外交學會和21世紀理事會共同發起，於2013年11月和2015年11月在京成功舉辦兩屆。今年會議以“中國發展新動能，全球合作新機遇”為主題，有近40位全球著名政治家、戰略家和企業家與會，與會總人數近600人。