王鴻薇：雙城論壇拉高交流層級對綠放訊號

王鴻薇。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月17日電（記者 鄭羿菲）台北上海雙城論壇20日將在台北市舉辦，上海市由市委常委、常務副市長周波率團來台。中國國民黨台北市議員、文傳會副主委王鴻薇接受中評社訪問分析，大陸提高來台交流層級給民進黨執政縣市首長訊號，若地方願意比照無黨籍台北市長柯文哲的模式，提出兩岸一家親的論述，並不會排斥交流。而在九合一選舉後，也看得出來蔡政府雖嘴上不說，但也正在修正兩岸政策的方向。



至於國民黨高雄市長當選人韓國瑜接連婉拒出席“兩岸企業家峰會”、“雙城論壇”，令外界看不懂韓對兩岸交流的態度，王鴻薇認為，不能說韓不去廈門或雙城論壇，就代表韓排斥兩岸交流，一來韓若連小內閣都搞不定，就有點捨本逐末。且國民黨丁守中也還在打選舉無效訴訟，婉拒雙城論壇也是避免太過刺激國民黨支持者，別忘了韓曾毫不避諱地支持九二共識



1964年生的王鴻薇，政治大學新聞系學士，報社記者出身，2006年以新黨身分當選並連任台北市議員，在2014年改代表中國國民黨當選台北市議員，2018年北市議員選戰中，再度以松山、信義區第一高票成功連任。



雙城論壇即將在20日正式舉辦，王鴻薇接受中評社訪問時表示，前台北市長郝龍斌舉辦首屆雙城論壇，是由時任上海市長的韓正來台，這次周波是第一副市長，看起來也是柯市府任內交流層級最高的一次，雖然上海官員是旋風式的來台、停留時間不到24小時，但就率團層級提高來說，確實令人感受到大陸在選後賦予了比較特殊的意義。



王鴻薇進一步解釋，這層特殊的意義應該不是針對國民黨執政的縣市，因為國民黨一直都是以“九二共識”作為基礎做兩岸交流，而是以雙城論壇對民進黨執政縣市傳遞，柯文哲沒有承認九二共識，但柯提出兩岸一家親的論述，大陸也明顯感受到善意，而大陸這次交流以周波率團提高交流層級，就是要傳達若地方願意比照這種模式，大陸並不會排斥與綠營縣市交流。



王鴻薇說，媒體報導民進黨縣市首長希望找國民黨韓國瑜合作拚經濟、拚觀光，希望藉著韓國瑜打開兩岸交流的門，但未來民進黨的縣市首長若希望突破兩岸交流的僵局，不可能只依靠韓國瑜，這些縣市首長必須在兩岸論述上作出調整，才有可能突破。

