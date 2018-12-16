王毅同老撾外長沙倫賽舉行會談

中評社北京12月16日電／當地時間12月16日，國務委員兼外長王毅在萬象同老撾外長沙倫賽舉行會談。



新華社消息，王毅表示，中老是重要近鄰和友好鄰邦，當前雙邊關係進入最好時期。我們願同老方一道，以明年兩國建立全面戰略合作夥伴關係10周年為契機，以落實兩國最高領導人做出共建中老具有戰略意義命運共同體的重大決定為方向，以推進中老經濟走廊合作規劃、特別是加快中老鐵路建設為動力，以明年中老旅遊年為平台，全面推進雙方戰略溝通，深化務實合作，密切人員往來，推動兩國全面戰略合作夥伴關係不斷向前發展。



王毅指出，雙方要加強戰略溝通，籌備好兩國元首會晤和各層級交往。中老經濟走廊是“一帶一路”倡議同老方“變陸鎖國為陸聯國”戰略對接成果的綜合體現，雙方要抓緊細化完善走廊合作規劃，爭取早日實現落地。中老鐵路是經濟走廊的龍頭項目，雙方要繼續密切配合，按照高質量標準積極推進。雙方要共同辦好2019年中老旅遊年，鼓勵更多遊客赴對方國家旅遊。雙方還要加強青年交流，培養更多民間友好力量，夯實中老關係社會基礎。



沙倫賽表示，完全贊同王毅對老中兩黨兩國關係的積極評價。當前，兩黨兩國高層交往密切，兩國最高領導人在雙方“四好”基礎上做出構建老中命運共同體的決斷，為新時期老中全面戰略合作夥伴關係指明了方向。老方願同中方密切配合，規劃落實好領導人共識，建設好老中經濟走廊，特別是老中鐵路，這不僅有利於老經濟社會發展，對共建“一帶一路”也將發揮積極示範效應。老方支持加強雙方民間往來，擴大雙向旅遊，夯實老中合作的民間基礎。



會談後，王毅同沙倫賽共同出席了雙邊合作文件的簽字儀式。