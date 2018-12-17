中評關注：鞠海濤談和平統一四大挑戰

海峽兩岸關係研究中心副主任鞠海濤（中評社 海涵攝） 中評社南京12月17日電（記者 海涵）昨日，由南京大學台灣研究所和江蘇省台灣研究中心主辦的“九合一”選舉後的台灣政局與兩岸關係發展學術研討會在南京召開。海峽兩岸關係研究中心副主任鞠海濤出席開幕式並致辭。他表示，改革開放40年推動兩岸關係面貌發生歷史性變化，引領祖國和平統一之路越走越寬，為加快推進祖國和平統一進程奠定了堅實的基礎。但也毋庸諱言，在兩岸和平統一道路上還始終面臨著四個主要問題，需要兩岸同胞攜手同心克服這些困難和挑戰：一是，和平統一需要首先解決好“台獨”這一迫切嚴峻問題；二是，和平統一需要處理好兩岸政治分歧問題；三是，和平統一需要解決好台灣民眾認同混亂的問題；四是，和平統一需要解決好外部勢力阻撓干涉的問題。



鞠海濤指出，今年是改革開放40周年，40年來中華大地發生了翻天覆地的歷史性變化，取得了舉世矚目的偉大成就。改革開放的成功實踐，有力地證明了中國特色社會主義道路的正確性，有力地證明了中國共產黨領導的正確性、有效性，彰顯了中國人民、中華民族的無窮智慧和強韌生命力。經過改革開放40年波瀾壯闊的發展歷程，中國特色社會主義進入新時代開啟新征程，昭示中華民族偉大復興的前景更加清晰可期。



他表示，改革開放40年來，大陸始終遵循“和平統一，一國兩制”的基本方針，堅定不移地走祖國和平統一道路。和平統一順應了和平發展為主題的時代潮流和歷史趨勢，把握了中華民族根本利益和國家整體利益，體現了尊重歷史、尊重現實、尊重人民願望的實事求是精神，在實踐中推動兩岸關係取得重大進展和歷史性成就，為兩岸同胞帶來了和平安定的良好環境和實實在在的利益福祉。40年的實踐充分證明，和平統一的大政方針是正確的，祖國大陸將繼續堅持這一正確方針，將和平方式作為實現統一的優先選項和戰略手段，以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，這充分顯現出祖國大陸對台灣同胞的深厚情誼，是祖國大陸巨大善意與誠意的有力體現。



鞠海濤認為，改革開放40年推動兩岸關係面貌發生歷史性變化，引領祖國和平統一之路越走越寬，為加快推進祖國和平統一進程奠定了堅實的基礎。但也毋庸諱言，現要和平統一始終面臨著四個主要問題，需要兩岸同胞攜手同心克服這些困難和挑戰：

