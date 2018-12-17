孫亞夫：台灣局勢走向進入關鍵節點

海峽兩岸關係協會副會長孫亞夫（中評社 海涵攝） 中評社南京12月17日電（記者 海涵）海峽兩岸關係協會副會長孫亞夫昨日應邀參加南京大學台灣研究所、江蘇省台灣研究中心主辦的九合一選舉後的台灣政局與兩岸關係發展學術研討會。孫亞夫在開幕致辭中表示，由於九合一選舉的結果，台灣局勢走向進入關鍵節點。對於大陸而言，應當是更關注台灣2020年選舉對兩岸關係的影響。兩岸關係問題在2020年選舉中將處在非常重要且突出的位置，將成為2020選舉過程中的主要議題之一。



孫亞夫表示，九合一選舉後的台灣局勢和兩岸關係形勢，是當前人們很關心的問題。“我期待並且相信，通過這次會議的討論，我們可以對九合一選舉成敗原因及其反映出來的台灣社會脈動、台灣民眾政黨傾向及基本支持者狀況，以及大陸和兩岸關係對台灣的影響及其範圍和程度，有更深的認識；可以對民進黨、國民黨內部狀況及其政策動向，有更多的探究；可以對大陸方面對台灣局勢和兩岸關係形勢的看法和主張，有更直接的理解；可以對台灣局勢和兩岸關係前景，有更全面的預測；也可以為2020年台灣地區領導人和民意代表兩項選舉的評析打好基礎。”



他強調，台灣九合一選舉後台灣局勢演進的最大課題，是2020年台灣地區領導人和民意代表兩項選舉的競選活動又將啟動，當地將進入競選年。由於九合一選舉的結果，台灣局勢走向進入關鍵節點。民進黨在九合一選舉中慘敗，實力銳減、氣勢受挫。國民黨通過這次選舉奪得台灣大多數縣市執政權，走出谷底，實力大增，士氣上揚，它必然而且能夠在2020年選舉中，向民進黨發起強有力的進攻。因此這場選舉將是十分激烈的，其程度將遠超2016年選舉，可以與2012年選舉比肩。這場選舉的結果，將決定台灣政局走向，也將對兩岸關係產生重大影響。



孫亞夫指出，對於大陸來說，應當是更關注台灣2020年選舉對兩岸關係的影響。“那麼兩岸關係問題在這場選舉中會處在什麼樣的位置上呢？”他認為，可以說將處在非常重要而且突出的位置上——

