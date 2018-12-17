宋志勇：中日韓第三方市場合作新思路

商務部研究院亞洲研究所所長宋志勇（中評社 李娜攝） 中評社北京12月17日電（記者 李娜）“東亞合作論壇2018：新時代的中日韓關係”國際學術研討會於15日在北京舉行，商務部研究院亞洲研究所所長宋志勇在會議發言中對於中日韓三國未來合作發展給出了具體的建議，並表示中日韓三國應採取“主動、平等、互利”的合作原則，積極推動三國在“一帶一路”框架內的第四方合作。



宋志勇介紹說，2015年6月中國首次提出“第三方市場合作”模式，是想利用中國的中低端製造技術和發達國家高端技術經驗等各方面合作，共同在第三方國家加強合作。他強調不能將第三方合作理解成到第三方國家去拓展其市場，而是三方共贏，一方面中日韓三方通過第三方合作獲得利益，同時促進第三方的經濟發展。目前中國已經與十多個發達國家達成了第三方市場合作共識，主要體現在基礎設施、能源、環保和金融等雙方互有優勢的領域，確實取得了一系列務實成果。“第三方市場合作”正在成為國際合作的新模式。



宋志勇表示，中日韓之間作為東亞重要的經濟體，在第三方市場合作上具有很多共同點。今年5月，李克強總理出席第七次中日韓領導人會議時提出了“中日韓＋X”模式，通過促進地區可持續發展發揮三方優勢，一方面實現三方之間的合作共贏，另一方面實現促進當地地區經濟發展。



從中日韓的實際出發，宋志勇表示未來三國可以在以下五個方面開展合作。



一是基礎設施領域，基礎設施是“一帶一路”建設中優先發展領域，實際上中日韓三方在基礎設施領域方面合作的空間也比較大。據亞洲開發銀行統計，2020年前，以亞洲地區每年基礎設施投資就高達七千多億美元。三國在鐵路、公路、港口、航空、通信等方面各具優勢，可以不斷拓展新的合作機制與模式。



二就是裝備製造業。目前中國在製造業領域確實提升很快，但與日韓相比還有較大差距，但中國在質量、價格、服務、人力資源方面具有一定優勢，日韓在管理核心技術方面的優勢更明顯一些，三國可以以此為契機加強合作。



三是能源領域，中日韓三國都是世界上最重要的能源進口大國，而歐美一直在控制著全球的能源市場，未來中日韓之間可以加強與“一帶一路”相關國家和地區合作，不僅能實現增強抗禦風險的能力，還可保證能源供給等。現在中國已經在上海開通了石油期貨市場，未來中日韓三方可以在這方面加強合作。

