中評關注：江蘇台辦王魯寧談江蘇惠台政策

江蘇省台辦副主任王魯寧（中評社 海涵攝） 中評社南京12月17日電（記者 海涵）昨日，在南京大學台灣研究所和江蘇省台灣研究中心主辦的“九合一”選舉後的台灣政局與兩岸關係發展學術研討會上，江蘇省台辦副主任王魯寧介紹了江蘇省的系列惠台政策。同時，他並指出，這次“九合一”選舉的結果，也充分反映了廣大台灣同胞希望繼續分享兩岸關係和平發展“紅利”，希望改善經濟民生的強烈願望。



王魯寧談到，江蘇是台商投資最活躍、兩岸交流最熱絡的地區之一。今年9月，江蘇省出台《關於深化蘇台經濟文化交流合作的若干實施意見》（簡稱江蘇“76條措施”），為廣大在蘇台商台胞帶來同等待遇和發展機遇。前三季度，全省協議利用台資39.88億美元，同比增長18.47%；實際到賬台資20.66億美元，同比增長52.35%；總投資千萬美元以上台資項目105個，同比增長6.06%；蘇台貿易額336.521美元，同比增長14.20%，占兩岸貿易總額近1／5。今年以來，江蘇省先後成功舉辦“吳韵漢風”江蘇文化藝術節、江蘇·新北智慧社區論壇、海峽兩岸（昆山）馬拉松等活動，擴大了江蘇在島內的知名度和美譽度，增強了江蘇的影響力和吸引力。



他指出，當前台海形勢複雜嚴峻，民進黨當局拒不承認“九二共識”，推行“去中國化”、“漸進台獨”，阻撓兩岸交流合作，這些圖謀和行徑損害兩岸同胞的根本利益。這次“九合一”選舉的結果，也充分反映了廣大台灣同胞希望繼續分享兩岸關係和平發展“紅利”，希望改善經濟民生的強烈願望。



王魯寧說，我們始終踐行“兩岸一家親”理念和“以人民為中心”發展思想，出台“31條措施”，取消台港人員就業許可，為台灣同胞發放居住證，實現福建向金門供水，進一步增進兩岸同胞親情和福祉，促進心靈契合。前不久，汪洋主席在2018兩岸企業家峰會年會上發表重要講話，明確指出“大陸對台灣企業的政策和服務沒有最好，只有更好，一定會越來越好。”

