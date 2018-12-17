中評現場：中日韓學者共議新時代合作發展

日本綜合研究所國際戰略研究所副理事長高橋邦夫（中評社 李娜攝） 中評社北京12月17日電（記者 李娜）“東亞合作論壇2018：新時代的中日韓關係”國際學術研討會於15日在北京燕山大酒店舉行，由中國人民大學國際關係學院、中國人民大學東亞研究中心主辦，海內外與會學者嘉賓圍繞多個議題展開討論。



日本綜合研究所國際戰略研究所副理事長高橋邦夫在“構建新時代的中日韓關係”議題發言中表示，日中還面臨著多種問題或課題，他認為從比較簡單的問題開始，然後再慢慢著手，比較難以解決的問題。比如從環境問題或老齡化問題等非政治性問題開始，再到比較敏感的安全問題或領土問題，我們在對待敏感問題時，最大的障礙是缺乏三國之間的信賴感。坦白說，敏感問題的解決非常困難。對此他提出了對待敏感問題的建議，一是將問題放在旁邊，盡量避免情緒化，同時擴大合作的範圍，使敏感問題占的比重越來越小，二是利用第二軌道或1點半軌道的方法，使雙方坦率的討論該問題，敏感問題會影響到國家關係的大局，所以坦率交換意見是非常重要的。



高橋邦夫認為，三國之間在進行合作時應保持開放的態度，同時讓年輕人更多的參到三方之間的合作活動。最後他還提出了一個比較大膽的提案，他注意到世界各國現在正受到所謂“民粹主義”的影響，所以他建議我們東方人可以一起開始研究如何對付“民粹主義”“經濟差距”等世界各國面臨的重要問題，為世界提供東方人的智慧。



韓國檀國大學教授金珍鎬表示，中韓兩國建交來之不易，建交之後取得的成就更是非凡，兩國關係儘管伴隨朝核問題的發展有過起伏，但從大局來看，這並不影響兩國從朝鮮半島的和平穩定角度出發，尋求更高的智慧，來解決兩國關係所面臨的問題。中國人常說“無規矩不成方圓”，在中國改革開放40年，中韓建交26年之際，兩國之間可以通過進一步擴大交流與合作，商討確立更全面有效的交流合作機制，為兩國人民謀求更多利益。他還談到，隨著中國改革開放的進一步深化和擴大，包括韓國在內的全世界國家都需要認識到中國全面深化改革開放的巨大價值，這不僅僅是對國家經濟層面，對地區和平與穩定同樣能帶來積極的影響。



東亞地區如何進行經濟合作？中國亞洲經濟發展協會名譽會長、前駐日本大阪總領事王泰平提出五點建議，第一，中日韓關係需要大視野、大思路，中日韓三國同居亞洲，休戚與共，要增強亞洲大家庭的意識，打造利益共同體，為下一步命運共同體奠定基礎。第二，歷史上朝鮮半島和日本都是絲綢之路的東端，在新的時代背景下應該恢復它的地位，作為“一帶一路”的東翼，在共商共建中共享發展成果，如果日韓暫時不提“一帶一路”框架，也可以參照互聯互通的方式加強務實合作。第三，盡快簽訂中日韓自貿區協定，當前形勢下，簽訂該協議不僅有實際意義，更有政治意義，對推進中日韓經濟一體化，進而達到東北亞經濟圈，這也是必要的途徑。第四，中日韓三國要一起積極推動朝鮮半島無核化的和平進程，消除冷戰視角，給朝鮮半島以永久和平。第五，中日韓之間實行官民並舉進行青少年媒體、文化、旅遊交流，改善國民感情和民意基礎。



東北師範大學日本研究所教授劉榮表示，中日關係、中韓關係、日韓關係也在歷史、現實中都有很多糾葛和摩擦，這是正常現象。兩條平行線不交叉，自然不會產生摩擦，交叉點越多、深度越深，摩擦就越多。在政治、經濟摩擦過程中，可能遇到痛苦，但是通過摩擦，雙方都增長了智慧，積累了經驗，他認為不要把摩擦、碰撞、挫折完全看成是壞事。



劉榮還提到，中日邦交正常化之前是以民促官，邦交正常化之後，很多事情我們是通過官、政解決，民的分量下降了。雖然這是自然的，但如果忘掉以民促官的話，以後在中日關係發展上會遇到更多的問題，所以他希望輿論界、研究界、各種學會、政府部門應該多做這方面的工作。



韓國對外經濟政策研究院北京代表處首席代表鄭知賢表示，中日韓三國經濟發展需要新的成長動力，三國在創新經濟、企業投資等方面需要加強合作，在共同技術標準等方面有必要擴大合作。更為重要的是，需要建立一個三國的共同市場。但目前因為很多意見的差異還沒有達到共識，此外，中日韓三國還可以共同開發海外市場、參與“一帶一路”項目，也可以有效運用北朝鮮等等加強合作。