中評關注：游盈隆孤掌難鳴　蔡再戰機率極高

卓榮泰可望當選黨主席，2020初選提名將有利蔡英文。（中評社 資料照） 中評社台北12月17日電（記者 黃筱筠）民進黨主席補選由中生代桃園市長鄭文燦等人，共同出面推薦“行政院秘書長”卓榮泰參選，另位參選人、台灣民意基金會游盈隆單一勢力面對黨內各派力，勝負幾乎已定。這也幾乎提前宣告，2020年民進黨極可能再度提名蔡英文參選連任。



游盈隆在臉書提到，民進黨慘敗，但檢討聲音未對症下藥，倒是湧現“吾王萬歲萬歲萬萬歲”的聲浪，力拱代理人出來。游盈隆的說法認為，卓榮泰其實就是蔡英文的代理人。退出民進黨的前台南縣長蘇煥智也持相同看法，認為卓就是代表蔡英文意志。



雖然依照黨章規定，民進黨主席選舉是黨員投票，但屬於新潮流的鄭文燦、加上“正國會”的台中市長林佳龍、以及英系高雄市長選舉落敗的陳其邁等人，出來力挺卓榮泰，也代表了各方勢力的黨員投票意向，卓出線的機會非常大。



一旦卓榮泰補選上黨主席，接著就是布局2020初選的提名，依照卓被中生代各派系推舉的鋪排，卓過去又是謝系子弟兵，未來將會提出一套對蔡有利的初選辦法，這也代表了“行政院長”賴清德參選2020的機會非常小，頂多可能就是搭檔蔡參選。民進黨2020初選提名，其實早就隨著黨主席補選已經開打了。