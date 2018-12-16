針對中國　德國或將降低外國收購調查門檻

中評社香港12月16日電／德國“商報”(Handelsblatt)今天(16日)報道，針對非歐盟國家收購德國公司股票的國家安全調查，柏林當局計劃從目前現行的收購25%股票才啟動調查的門檻，降至收購10%即啟動調查。



RIT據“商報”報道，在現金充裕的中國投資客多年來，收購具重要戰略意義的德國企業，獲得接近寶貴專業知識與內部重要資訊的管道後，柏林政府決定調降對收購德國企業股票的調查門檻。



中國美的集團(Midea)2016年收購機器人製造商庫卡(Kuka AG)時，嚇壞了德國政府，接著中國吉利(Geely)汽車在銀行團的協助下，運用金融操作技巧，在今年2月突然宣布入股戴姆勒(Daimler)9.69%，一口氣成為最大股東，更讓柏林當局震驚不已。



德國內閣已同意針對與國家安全相關的公司，被非歐盟的外國公司收購的最低啟動調查門檻，由現行的25%調降至10%。



在商報傳出上述報道之際，西方國家對於充滿自信的中國，對西方企業投資引發的安全疑慮也不斷升高。



美國政府一直敦促歐洲國家不要購買中國華為的先進5G電信基礎設施，擔心會遭到中國政府透過華為產品，竊取各國的國家安全情報。但是華為強調本身是一家私人企業，從未做過這樣的事情。