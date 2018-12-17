王鴻薇語中評：國民黨中生代可能揭竿起義？

王鴻薇。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月17日電（記者 鄭羿菲）針對中國國民黨內中生代接班、黨務革新聲浪逐漸上揚，國民黨台北市議員、文傳會副主委王鴻薇接受中評社訪問時表示，選後中生代接班的聲音確實越來越急迫，但目前黨中央還沒有明確態度。黨內三個太陽馬英九、吳敦義、朱立倫在九合一大選時，雖也都有幫年輕人輔選，但目前還看不出來誰特別跑在前面重視年輕人的聲音，大概要春節過後才看得出來。



王鴻薇說，也許我們還沈浸在九合一勝選的喜悅中，但若大情勢有變化，當中生代有急迫感，可能就會有人揭竿起義。國民黨雖然勝選，但是世代交替、培養人才是非常重要的事情，若勝選後國民黨並未重視，選民也會失望。



1964年生的王鴻薇，政治大學新聞系學士，報社記者出身，2006年以新黨身分當選並連任台北市議員，在2014年改代表中國國民黨當選台北市議員，2018年北市議員選戰中，再度以松山、信義區第一高票成功連任。



國民黨九合一選舉大勝後，中生代動作不斷，包括國民黨“立委”林為洲、台北市議員當選人羅智強聯名發表“黨務革新宣言”，主張國民黨2020初選應採全民調，甚至傳出有人點名國民黨“立委”江啟臣、蔣萬安等人搭檔選2020。



王鴻薇接受中評社訪問時表示，中生代取而代之的聲音越來越急迫，黨中央一定也感受到壓力，但就她觀察來看，黨中央對於起用中生代、青壯世代的態度還不是那麼的明確，現在黨內一直沒有人敢正式喊出來，也許我們還沈浸在2018勝選的喜悅中，但若大情勢有變化，當中生代有急迫感的時候，可能就會有人揭竿起義。



王鴻薇向中評社說，之所以這類的新聞越來越多，有時候是希望弄假成真，像是曾永權請辭的新聞，連黨主席吳敦義、曾永權本人都否認，但不管消息是真是假，這至少可以說明一件事，就是中生代接班的期望越來越急迫。



王鴻薇指出，九合一選舉過程中，馬英九、吳敦義、朱立倫都有替年輕世代輔選，但目前沒有覺得哪個人特別重視中生代、青壯世代的聲音，或是重用的跡象，未來在春節過後，隨著不分區“立委”與區域“立委”的提名時，就可以看出三個人的態度，到時候大家也都看在眼裡。



王鴻薇向中評社指出，國民黨雖然勝選，但是世代交替、培養人才，不要變成人才斷層、青黃不接是非常重要的事情，如果在勝選後，覺得原本殷切期盼的事情不重要了，那選民就會非常失望。若不分區名單還如過去傳統的老人政治或酬庸，或是重視政二代讓青壯派因大老關係而進入名單，其實選民都看得懂。



被問到區域“立委”提名，黨內似乎有現任優先的聲音？王鴻薇表示，有些現任“立委”可能做1、2屆，表現不差大家會覺得比較合理，若已做非常久的“立委”還在喊現任優先，那不就是明擺著傳統政治嗎？黨部應該提供一個公平機制，讓新面孔有機會，就能加速黨的新陳代謝。