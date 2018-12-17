中評關注：朱家軍開枝散葉布局2020？

朱立倫布局2020大選的動作愈來愈明顯。（中評社資料照） 中評社台北12月17日電（記者 張嘉文）新北市副市長李四川確定南下高雄擔任副市長，朱立倫的借將之舉被外界視為是佈局2020大選的動作。不僅高雄，朱16日晚上被問到其他縣市是否也來借將時說“未宣布前不透露”，顯然朱家軍會有一定數量分布到各藍營執政縣市，讓朱勢力得以延伸。



朱立倫在新北市執政八年政績頗受好評，也因此，國民黨此次贏得15縣市後，眾多縣市長當選人在籌組小內閣時，都把目標對準將在12月25日卸任的朱立倫團隊。

譬如好不容易將高雄綠地變藍天的韓國瑜，更需要在已被綠營掌控20多年的地盤，找到有經驗、會做事又可信任的人，朱團隊當然是不錯的選擇。



而對朱立倫來講，要爭取2020大選的態勢已很明顯，如果能讓自己的人馬到各縣市佈樁，對於他卸任後如要全台走透透，都能夠更事半功倍，也能更接地氣，對於爭取大位當然是非常加分。



最重要的是，黨內人氣王韓國瑜對2020黨內初選要挺誰，當然是動見觀瞻，朱立倫借將給韓國瑜有助深化兩人關係。外界大多認為，依李四川的選舉經驗，朱如果要戰2020，絕對會是團隊內的重要角色，但朱願意借出愛將一舉，等於放了個大人情給韓國瑜，未來韓要支持誰或不支持誰，如果牽涉到朱，肯定都要多加考慮一番。



至於朱立倫到底對於2020大選的態度是什麼？朱立倫16日受訪被問到會不會有感恩之旅時說“所有國民黨的候選人能夠深入基層，爭取民眾支持就是好事”，並強調自己會努力再努力，這候選人是不是指他自己？要卸任的他要更努力獲得更多民眾支持什麼？再連結到借將之舉，似乎都給人非常大的想像空間。