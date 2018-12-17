李鵬：美對台海局勢風險認識不足

廈門大學台灣研究院院長李鵬（中評社 海涵攝） 中評社南京12月17日電（記者 海涵）昨日，由南京大學台灣研究所和江蘇省台灣研究中心主辦的“九合一”選舉後的台灣政局與兩岸關係發展學術研討會在南京召開。廈門大學台灣研究院院長李鵬就可能影響台海局勢的美國因素發表了自己的看法。他表示，美國一面不斷改變台海現狀，提升美台關係，一面又企圖說服大陸對這些動作視而不見，這是一件很吊詭的事情。在台海問題上，美國確實對局勢的風險認識不足。



他表示，在當前中美貿易摩擦、戰略競爭和戰略博弈的背景下，美國和蔡英文當局相互接近、相互利用，蔡英文當局想配合美國的戰略、美國想利用台灣遏制大陸的企圖已經昭然若揭。其實最近一段時間，兩岸之間以及國際上的諸多學者都對此提出了警告，希望能夠讓各方意識到這種危險性。



李鵬坦陳，到現在為止，蔡英文當局和美國方面多多少少有點僥幸心理，他們並沒有意識到這種情況的嚴重性。“在近期幾次與美國學者的交流和接觸中，我很明顯地感受到，當中方學者不斷地在強調形勢的複雜性、嚴峻性、危險性、不確定性，但美方的學者一直拼命在強調說‘不要緊張、不要過度解讀，這一切都沒有變，請你們放心’。”



“但是事實情況是，美國通過《台灣旅行法》、美台高官互訪增多，美國軍艦多次穿過台灣海峽，”李鵬表示，美國一面明目張膽地改變台海現狀，一面又希望大陸對這些動作視而不見，這是一件很吊詭的事情。



中美學者之所以表現出這樣的落差，李鵬認為，或者是美國學者故意為之，或者是他們確實對當前風險認識不足：



——其一，對台海形勢敏感性認識不足。李鵬表示，雖然中方不斷地向美國強調台灣問題是中美之間最重要、最敏感的問題，但美國仍認為，只有在出現危機的時候才是最重要、最敏感的問題。在目前這種中美之間戰略博弈的背景下，台灣問題涉及到的是核心利益，不是用錢能夠解決的問題，中國政府無法也不可能妥協。

