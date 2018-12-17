鄧啟明：人才交流是兩岸關係發展的突破口

寧波大學浙江台灣研究院常務副院長鄧啟明（中評社 海涵攝） 中評社南京12月17日電（記者 海涵）寧波大學浙江台灣研究院常務副院長鄧啟明昨日參加由南京大學台灣研究所和江蘇省台灣研究中心主辦的“九合一”選舉後的台灣政局與兩岸關係發展學術研討會時探討了涉台園區擴大台灣人才交流的議題。他表示，當前大陸經濟開始轉向“高質量發展”，中國特色社會主義進入了“新時代”；隨著兩岸關係發展和大陸經濟社會環境變遷，近年越來越多台灣青年前來大陸學習、實習、就業和創業，台灣地區剛舉行的 “九合一”選舉結果也為兩岸關係發展和人才交流帶來了新的機遇與挑戰。新形勢下，泉州台商投資區等涉台園區率先規劃和打造好“台灣人才高地”，進而促進發展方式轉變和市場競爭力提升，實現人才與園區共同成長，成為新時代兩岸關係發展和經濟社會融合的重要載體與突破口。



鄧啟明指出，2018年11月24日舉行的台灣地區“九合一”選舉許多“綠地變藍天”後，兩岸關係發展與經濟社會融合又面臨一些新的機遇與挑戰，亟需拓展和培育新的載體與抓手，包括擴大學術交流、增加學生交換等方面人才交流與引進工作。



他認為，涉台園區擴大台灣人才交流與引進具有較強可行性：其一，人才是區域經濟與社會轉型發展的重要決定力量。當前大陸經濟發展進入“新常態”，要求把“大眾創業、萬眾創新”作為“新引擎”；特別是在“互聯網＋”和政府相關政策引導、高新區和科技園區平台及職業創業人興起等動力推動下，近年來海歸創業、大學生創業、農民工返鄉創業、精英離職創業等層出不窮，形成了新一輪“創業創新”浪潮，人才需求劇增。



其二，台灣地區高等院校人才培養規模與出路問題突出。當前台灣地區高等教育經費緊缺、生源不足、校際競爭激烈等方面壓力與挑戰，結構問題突出。



其三，海峽兩岸產業合作與人才交流發展迅速亟待引導。不僅園區內台資企業對各層次台灣專業和管理人才的需求日益增加，當地產業升級與技術換代，特別是戰略新興產業的快速發展與壯大等，也迫切需要加強兩岸間專業人才的密切交流與規範引導。

