李逸舟：台灣漫長政治轉型開始收官

兩岸關係和平發展協同創新中心專家委員李逸舟（中評社 海涵攝） 中評社南京12月17日電（記者 海涵）16日，由南京大學台灣研究所和江蘇省台灣研究中心主辦的“九合一”選舉後的台灣政局與兩岸關係發展學術研討會在南京召開。兩岸關係和平發展協同創新中心專家委員李逸舟在主題演講中表示，“九合一”選舉預示著台灣漫長的政治轉型開始收官，其根本原因就是，民眾已難再容忍長期的分裂惡鬥嚴重影響經濟社會正常發展。



李逸舟表示，“九合一”選舉預示著台灣漫長的政治轉型開始收官。學術界一般將一九九六年台灣的第一次大選作為政治轉型的標誌。實際上轉型在一九九六年以後一直仍在持續，而且在以後的整個過程中衝突依然非常劇烈，常常呈現著“你死我活”的狀態。之所以出現這樣的狀況，是因為台灣的政治轉型是“和平轉型”，所謂“寧靜革命”。因為是寧靜革命，所以在時間成本上會付出一定的代價，延續的較長時期的藍綠惡鬥、族群衝突、統獨爭議社會不得安定，經濟不能發展。



他指出，今年的“九合一“的一個突出效應，就是顯示政治轉型進入了收官階段。這主要表現為，舊的因素在急劇衰落，新的因素結構性地湧現，幾個主要的因素都走到了臨界點：



其一，長期的藍綠板塊被根本打破。原來台灣的藍綠版塊非常堅固，而這次選舉中國民黨攻下了幾十年深綠鐵綠的高雄市；而四年前的“九合一”，民進黨曾在中北部將台中、桃園、彰化等國民黨重鎮席捲一空，這次台中、彰化等再度易手，顯示一切均非政黨禁臠，真正是民可載舟亦可覆舟。



其二，從民進黨方面來看，“台獨”效用進一步衰落。民進黨的兩張神主牌——”台獨”和絕對性反核，在此次“九合一”選舉中都落地了。韓國瑜在高雄倡言“九二共識”，國民黨的青天白日旗在高雄鋪天蓋地，高雄人都不以為忤，最後韓國瑜大幅度勝出。經過多年來的反覆折騰，民眾看出民進黨即使全面執政也“獨”不了，把“台獨”稱作是假議題。此外，民進黨反核的神主牌也落地了。“以核養綠”公投通過，電力問題不再糾結，實際上也替民進黨解了套，使它擺脫了左支右絀的困境。

