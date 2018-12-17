快評：明年選舉年 兩岸關係問題將更顯重要

中評社快評/海峽兩岸關係協會副會長孫亞夫昨天在南京出席九合一選舉後的台灣政局與兩岸關係發展研討會致辭時說，台灣九合一選舉後演進的最大課題，是2020年台灣地區領導人和民意代表兩項選舉的競選活動又將啟動；認為2020年大選的激烈程度將遠超2016，選舉結果將決定台灣政局走向，也將對兩岸關係產生重大影響。



孫亞夫點出了台灣的政治發展議程及兩岸關係在其中的重點性。明年是台灣的選舉年，2020選舉充滿變數，不同的結果有不同的意涵，對台灣政局和兩岸關係發展產生重大影響。



從近期眾多研討會來看，對於未來的兩岸關係，兩岸專家學者有兩點基本的看法：第一，未來一段時間，因為選舉的原因及受各種內外因素的影響，兩岸關係可能更加複雜嚴峻，變數多，挑戰大；無論是藍綠政黨還是主要參選人都需要在兩岸關係和兩岸論述上表態，島內的經濟、政治、社會、安全等等議題，也都離不開兩岸關係。第二，不管兩岸關係發展存在多少不確定因素，兩岸關係和平發展的格局不易變，兩岸關係的主導權依然在中國大陸手中，兩岸關係長遠發展趨勢不悲觀。



總之，明年又是台灣的選舉年（準備2020年初的大選），兩岸關係的重要性將進一步突顯。其中既有嚴峻挑戰，也有難得機遇，九合一選舉反映出來的台灣民眾希望繼續分享兩岸關係和平發展“紅利”、希望改善經濟民生的強烈愿望，都是未來維繫兩岸關係和平發展的重要動力。

