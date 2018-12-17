超越貿易戰 “冷箭戰”是美國第二戰場

跳出貿易戰思維，丟掉速戰速決的想法，中國製造被迫迎來前所未有的馬拉松式艱辛歷程。 中評社北京12月17日電／華為高管12月初在加拿大被拘一事牽動人心。儘管該公司一向謹慎低調，卻也難逃美國的干擾。這讓美國發動的貿易戰背後的較量徹底浮出水面。



《中國經濟周刊》發表特約撰稿人林雪萍文章表示，此前，很多人的視線被貿易戰吸引。其實，貿易戰之外，另有一個戰場。美國正在對中國採取一個有計劃的遏制策略。



從4月的中興到10月的晉華，再到12月的華為，這些被美國“重點關照”的企業，有一個共同點：高科技企業。



貿易戰之外的第二個戰場



文章分析，對於美國而言，貿易戰並非唯一戰火正酣的戰場，美國正熱衷另外一個基於特種兵戰略思維的“冷箭戰”：針對中國高科技產業，定點瞄准。



從這個角度看，把中興事件歸為貿易戰，是對形勢的一種誤判。其實，這根本就不是貿易戰，而是美國發起的全新的第二條戰線——冷箭戰。這是一場全新的特種戰，完全不同於大體量的貿易戰。但後果卻非常嚴重。它是建立在精確的工業情報和精心鎖定的戰術細節上。從某種意義上說，它也是一種信心之戰，中國必須應對這種特種兵戰。



4月份的時候，很多人都還覺得是因為中興不合規而導致的結果。而在10月底，承載存儲器振興的新秀福建晉華，被美國商務部斷供設備，理由是含混不清的威脅國家安全。華為這次在加拿大的意外事件表明，這些事情都不是貿易戰的事，也不是一個企業的事。



這是一個有針對性的遏制戰略。背後有美國商務部專門機構進行技術評估、監控和管制。中國要想升級到中高端產業，需要進行全球價值鏈切換。而在切換的當口，美國正在通過強大的工業情報能力，尋找中國製造的漏洞。



量大面廣的關稅貿易常規戰，國人的感受冷熱不均。很多人甚至覺得這是國家要去談判的事情，而企業承擔的是一個平均分攤的後果。然而，點射中國高科技領頭羊的特種兵戰略，卻能精准地震撼和動搖四方軍心。



華為高管被拘押所帶來的巨大影響，不僅僅是中國國民的心態，在第二天的日本股市也引起了巨大的波動。國際第二的矽圓材料巨頭日本勝高(SUMCO)、全球半導體產業最大自動化測試設備愛德萬(ADVANTEST)和日本刻蝕設備巨頭東京電子等半導體相關的大盤股，同時下跌5%～8%，小鬆工程機械和安川電機等被視為中國概念股的股票也大幅下跌。而與華為有合作關係的軟銀集團一度下跌6%。



鄉村資本的高鬆一郎認為，“日本企業也難免被要求參與打壓中國，這使得日本對中國高科技領域的投資都非常謹慎。”



狙擊中國高科技崛起，打擊投資信心，這才是美國第二戰場上最為凶狠的地方。而這些都與貿易戰無關。



跳出貿易戰思維，應對新戰場



文章指出，貿易戰打到現在，讓人過於精確計算貿易戰的得失和對於中國GDP的影響。德意志銀行、波士頓公司都對中國GDP的損失做過模型分析，他們最大的結論是，即使在最壞的徵稅結果上，中國仍然可以承受。然而，“放冷箭”的特種兵戰略的破壞性結果，卻很難評估。



當下更要警惕的是，它似乎不在中國的備戰清單中。



貿易戰固然是一場商務談判，但也是一場干擾戰。中國願意跟美國進行一場事關貿易的深入談判。然而，美國第二戰場卻是以中國高科技企業為目標的戰場。從這個意義上講，貿易戰的硝煙，大大掩護了美國進行的另外一場冷箭戰。



值得警惕的是，貿易戰的反反覆複，極大地牽制了中國決策層的視線。與此同時，美國“特種兵”戰場，已經悄然開始圍獵。而中國當下無論是精力，還是心力，往往都無法及時應對。



過於聚焦在貿易戰，就會把美國針對中國的不可調和的遏制戰略，定義為一場可談判的商業利益，無非是代價的大與小。這忽略了美國雙線作戰的戰略意圖：在放冷箭的戰場上，中國的損失一點都不會小。

