探索特色小鎮的未來之路

中評社北京12月17日電／黨的十九大報告明確提出要“建立健全城鄉融合發展體制機制和政策體系”。為更好推進城鄉融合發展，須破解經濟社會發展中要素更多地由農村向城市單向流動的難題，實現要素在城鄉間的雙向合理流動。特色小鎮是中國近幾年湧現出來的一種新的經濟社會組織形態，是聚集發展要素的空間載體，對經濟社會發展具有較強輻射和帶動作用。特色小鎮並非只能布局於城市郊區，還可以布局於農村，增強農村聚集發展要素的能力，從而成為要素在城鄉間雙向合理流動的載體和工具。



話題之一 城鄉融合發展需要體制機制創新



經濟日報發表中國社會科學院習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心張車偉、王博雅、蔡翼飛文章表示，城市繁榮離不開農村提供的勞動力、農產品和自然資源，而鄉村發展更離不開城市的輻射和帶動，只有把城鄉發展統籌起來，才能促進產品、資源和要素在城鄉間的雙向合理流動，實現城鄉融合發展。然而，現實中中國城鄉發展二元結構特征突出的局面至今難以完全改變，究其原因，主要在於中國經濟社會發展中要素更多地由農村向城市單向流動，既造成“城市病”問題突出，又導致農村發展乏力。“城市病”的根源是要素過度集中，而農村發展乏力的原因則是“血液”不斷流出，難以聚集發展要素。目前，中國的城鎮化過程仍在繼續，要素的單向流動也並沒有停止，而且城市規模越大，聚集產業層次越高級，聚集人口素質也越高，從而造成特大城市過度膨脹，而中小城市發育不足，不同規模城市分布不合理。



要素向著能夠產生更高效益和發揮更大作用的地方流動是客觀規律，在無法改變要素聚集原因的情況下，解決“城市病”問題就只能通過疏解城市功能這條途徑。然而，城市功能的疏解需要承接的載體，但在現有的規劃體系和土地制度框架下，城市功能的疏解往往缺乏合適的空間載體。跨城市疏解存在距離過遠、關聯不緊的問題，建設新城存在規模過大、代價過高的問題，依托原有的園區等又有可能出現城市攤大餅的問題。因此，治療“城市病”問題迫切需要找到有效的能夠承接城市功能疏解的載體。農村地區則是完全不同的局面，發展要素仍在不斷流出，基礎設施和公共服務不足，發展基礎不斷被削弱，農業發展和鄉村振興面臨著更加嚴峻的挑戰，而破解農村發展的難題迫切需要為農業發展和鄉村振興尋找到動力的來源。產品、資源和要素在空間中的順暢流動是區域能夠實現均衡發展的前提和基礎，不改變要素從農村向城市單向流動的狀況，就不可能化解城鄉發展割裂的矛盾。因此，實現城鄉融合發展迫切需要體制機制創新，找到破解城鄉發展二元化格局的政策利器。



話題之二 構成特色小鎮的基本要素與特征



文章分析，說起特色小鎮，人們很容易想起國內外那些非常有名氣的特色小城鎮，但特色小鎮不同於特色小城鎮，特色小城鎮的形成一般需要幾十年甚至上百年，而特色小鎮的打造和培育可能僅僅需要幾年時間。特色小鎮率先在浙江出現，這是經濟社會發展到一定階段的產物，也體現了中國經濟由高速增長階段轉向高質量發展階段的內在要求和經濟轉型升級的需要。特色小鎮克服了以往各地出現的“產業園”“科技園”等發展載體功能單一的弊端，把生產、生活和生態功能融為一體，形成一個創新創業的平台，從而成為帶動經濟發展的“策源地”。從這個意義上說，這裡所談的“特色小鎮”不是城鄉空間布局中任何一級建制單位，也不能簡單地把它歸為城市或者農村，而是屬於中國城鄉空間布局中的“節點”創新。因此它可以承擔起城鄉融合發展中體制機制創新“載體”的作用。



總結經驗來看，可把特色小鎮分解為人、產業、環境、文化、創新和政策六大構成要素，六大要素是特色小鎮形成和運行的基礎，要素之間的相互關聯決定了特色小鎮的基本特征和發展狀態。人是特色小鎮建設的出發點和歸宿，滿足人的多樣化需求、促進人的全面發展是特色小鎮規劃的根本原則。人向特色小鎮的聚集起因於產業的聚集，產業創造就業崗位為人們在小鎮生活創造了基本物質條件，但特色產業的形成又往往是最初關鍵人物播下的種子，因此人和產業是互為因果的協同關係。人的聚集和產業集聚是特色小鎮形成的核心構成要素。環境、文化、政策和創新是特色小鎮形成的支撐要素。環境是人和產業發展的基礎，好的生態環境有利於吸引高素質人才和高端產業的集聚。文化是特色小鎮的品牌和符號，是引領特色產業發展的精神力量，以及培育文化產業發展的土壤。創新是特色小鎮產業發展的驅動力。政策的主要目的在於為特色小鎮打造良好的生產生活環境，是促進小鎮產業集聚和發展、提高人民群眾生活品質的基本保障。特色小鎮的發展應以人為核心、產業為命脈、環境為基礎、文化為引領、創新為驅動、政策為保障，建設成促進人全面發展的新家園、聚集特色產業的新高地、宜居宜業宜游的新空間、彰顯地域文化的新名片、帶動創新創業的新沃土。

