發債融資成為緩解民企“融資難”的新亮點

中評社北京12月17日電／破解民營企業“融資難”，政策再發力。近日，國家發改委印發了《關於支持優質企業直接融資進一步增強企業債券服務實體經濟能力的通知》，重點支持符合要求的優質企業發行企業債券。



證券日報發表評論員安寧文章表示，支持優質企業發債融資不僅解決了民營企業融資難的問題，而且也拓寬了優質企業的融資渠道，有利於更好的服務實體經濟。



《通知》指出，要支持信用優良、經營穩健、對產業結構轉型升級或區域經濟發展具有引領作用的優質企業發行企業債券。對符合條件的企業申報發行優質企業債券，實行“一次核准額度、分期自主發行”的發行管理方式。優質企業債券實行“即報即審”，安排專人對接、專項審核，比照我委“加快和簡化審核類”債券審核程序，並適當調整審核政策要求。



文章分析，此次《通知》的出台也是落實今年10月22日召開的國務院常務會議提出的“設立民營企業債券融資支持工具，以市場化方式緩解企業融資難”決定的重要舉措。民營企業作為中國特色社會主義的重要建設者，是推動經濟社會發展的重要力量。因此，不斷出台有利於民營企業穩定健康發展的政策也是中央一直以來的重要部署。



今年以來，受國內外形勢複雜多變等因素影響，民營企業的生存環境不容樂觀，部分民營企業出現經營和融資困難，民營企業債務違約也有所增加，部分市場主體對民營企業風險規避情緒較重，這也導致了部分存量債券融資餘額較大的優質民營企業，在債券到期較為集中的月份和債券續發受限的情況下，已出現階段性的流動性緊張。



據鵬元資信評估有限公司一份分析報告稱，隨著2017年以來國家去杠杆政策的推動，民營企業債券發行數量和規模均有所回落。從民企信用債發行規模占全體信用債規模的比例看，民企發債規模只占信用債市場整體的一小部分。2010年至2018年8月份，信用債市場發行總規模達370817.11億元，其中民營企業發行債券總規模35283.40億元，占比僅9.52%。



鑒於民營企業在中國實體經濟中的作用，以及中國“降低企業融資成本”的目標，改善民營企業的營商環境已成為近年來中央到地方、各部委都高度重視的一項工作。此次《通知》的發布也是落實國務院常務會議的精神，也是支持民營企業穩定健康發展的重要舉措。



文章最後說，選擇市場化方式支持民營企業發債融資，有助於改善對民營企業的風險偏好和融資氛圍，有助於穩定民營企業預期，穩定市場信心，推動債券市場穩健發展，發揮債券市場在直接融資中的重要作用。



