加快增強自主創新能力和實力

中評社北京12月17日電／習近平總書記前不久在廣東考察時強調，實現中華民族偉大復興宏偉目標時不我待，要有志氣和骨氣加快增強自主創新能力和實力，努力實現關鍵核心技術自主可控，把創新發展主動權牢牢掌握在自己手中。



經濟日報發表廣東省中國特色社會主義理論體系研究中心副研究員曾歡文章表示，改革開放40年來，廣東通過深化科技體制改革走出一條獨具特色的自主創新之路，在推動形成以企業為主體、市場為導向、產學研深度融合的創新體系上取得顯著成效。認真總結其自主創新的經驗，對加快建設創新型國家具有重要意義。



第一，堅持以企業為主體，通過打造一大批創新型領軍企業提升整體創新實力。企業作為市場經濟的主體，最知道市場需要什麼技術、什麼產品、如何最有效地組織創新研發，因此企業也是科技創新的主體。基於這樣的認識，廣東始終突出企業在科技創新中的主體地位，讓其在科技創新決策、研發投入、科研組織和成果轉化中“唱主角”，通過實行科技創新券制度，讓企業在確定創新方向、選擇合作對象、購買科技服務等方面“說了算”，從而激發企業創新的潛力，推動形成創新型企業蓬勃發展、創新成果密集湧現的生動局面。近年來，在一大批具有自主知識產權和核心競爭力的創新型領軍企業的帶動下，大、中、小、微梯次分布的創新企業集群已經形成，創新整體實力顯著提升，區域創新綜合能力躍居全國前列。其做法啟示我們，只有切實尊重企業的主體地位，發揮企業在創新活動中的主導作用，才能敏銳把握市場需求，有效整合創新力量，加快創新成果的轉化運用，最大限度提升創新效率和價值，從而牽引和帶動整個國家創新實力的快速提升。



第二，充分發揮市場的決定性作用，使資本、信息、技術等創新要素得到優化高效配置。市場經濟的一般規律告訴我們，市場能夠及時反映供求變化、傳遞供求信息，在推動要素流動、配置資源上最為靈敏、最有效率。廣東注重發揮市場這只“看不見的手”的作用，將主動權更多交給市場，促進了科技、資本、人才、信息等創新要素合理、優化、高效流動。比如，率先開啟了技術商品化的探索，促進科研成果從實驗室向產業流動；構建知識產權運營交易體系，建立50多個知識產權運營或交易服務平台，為知識產權轉讓、質押貸款等提供有效途徑和渠道，提高科技成果的利用率和轉化率。這些行之有效的做法，依靠市場發現和培育了許多新的增長點，使其自主創新的活力大大增強，也帶來了很好的啟示。只有建立起市場決定創新資源配置的體制機制，營造要素高效流動、競爭公平有序的市場環境，才能讓科技創新的活力和源泉充分湧流，實現效益最大化和效率最優化，形成推動創新驅動的強大合力。



第三，注重產學研深度融合，形成全流程、可持續的創新生態鏈。當代世界科技發展實踐表明，企業、高校、科研院所集成化發展，是實現科技創新上中下游無縫對接、集聚最大創新優勢的有效模式。廣東從破解科技與經濟“兩張皮”的問題入手，積極探索科技創新的市場化運作道路，推動形成產學研一體化合作的創新生態鏈。堅持科研、產業和資本並重，積極助推科研機構的社會化和企業化，推進技術經濟承包經營責任制，發展新型研發機構，使研發制度越來越以企業為核心、越來越走近市場；在高校聚集區建設若干科技成果轉化服務平台，使高校教學科研更加貼近企業需求，推動科技創新成果盡快找到市場；利用“省部合作”“省院合作”“省校合作”等新的產學研模式杠杆，撬動更多的創新資源，為企業提供堅實的技術支撐。正是通過在產學研模式上的這一系列創新，實現了人才鏈、創新鏈、產業鏈的深度融合，構建了一條環環相扣、運行平滑的創新生態鏈。這啟示我們，要消除當前我國科技創新一定程度上存在的分散封閉、交叉重複的“孤島現象”，必須打破各創新環節之間的壁壘，開展深度融合，打通科技成果向現實生產力轉換的“高速路”，讓我國科技創新的列車更加順暢地駛向未來。



第四，切實轉換政府職能，為自主創新提供政策支持和良好環境。科技創新是一個高投入、長周期、風險大的領域，政府的作用不可或缺，但關鍵是要明確政府的角色，以何種形式發揮作用，既不能“越位”又不能“缺位”。廣東積極推動政府職能從研發管理向創新服務轉變，更加注重抓宏觀、抓戰略、抓前瞻、抓基礎，更加注重優化政策供給和創新環境，起到了“四兩撥千斤”的作用。一方面，積極推進科技領域“放管服”改革，通過下放權限、簡化流程、提高效率，陸續推出科技企業孵化器創業投資及信貸風險補償、經營性領域技術入股等優惠政策，在財稅、金融、政府採購等方面提供有力支持，營造勇於創新、鼓勵成功、寬容失敗的良好氛圍；另一方面，建立和完善相關制度，制定出台一系列文件，構建一整套以市場為導向推動自主創新的制度體系，系統規劃了科技創新的戰略目標、發展方向、主要任務和基本路徑，用制度為創新實踐“保駕護航”。用好政府這只“看得見的手”的成功做法啟示我們，只有更好發揮政府作用，既有所為又有所不為，才能把我們的制度優勢和市場因素有效結合起來，在深化科技體制改革、加快自主創新步伐上取得更大的突破性進展。



