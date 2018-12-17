如何應對經濟下行風險

中評社北京12月17日電／近期11月各項中國宏觀經濟數據陸續發布。數據表現多數不及預期，預示著短期內中國經濟表現難改下行態勢，明年中國經濟面臨的處境將比較艱難。



格隆匯發表京東金融副總裁、首席經濟學家沈建光文章介紹，消費下滑趨勢明顯。11月社會消費品零售總額名義同比增長8.1%，比10月低0.5個百分點，下滑趨勢已經形成。受“雙十一”帶來的消費提前效應影響，家用電器和音像器材類、日用品、糧油食品類、文化辦公用品類、煙酒類增速較10月回升；但通訊器材類、石油及製品類、化妝品、中西藥品類、家具類等商品增速仍回落明顯，使得消費數據整體表現不佳。消費疲軟與收入增速回落、市場信心不穩，各類消費貸款趨嚴、以及股市價格回落等多重因素有關，預計提振消費將成為下一步政策的重點方向。



工業生產刷新全年新低。11月全國規模以上工業增加值同比增長5.4%，較上個月回落0.5個百分點，創下全年最低水平，顯示工業生產低迷。分三大門類看，11月采礦業增速衝高回落，製造業增速5.6%創全年新低；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長表現較好，增長9.8%，較上月加快3個百分點。重點產品中，今年汽車行業表現不佳，汽車製造仍然延續下滑趨勢，比上月繼續回落3.2個百分點；水泥增速回落明顯，生鐵和粗鋼則有所上升；原煤和原油增速在上月創下全年最高增速後均出現下滑。



投資低位徘徊，基建仍未提振。1-11月，固定資產投資同比增長5.9%，比1-10月略有提升0.2個百分點。基建投資仍處於較弱水平，1-11月同比增長3.7%，與1-10月持平，基建補短板等政策效果弱於預期，其中公共設施管理業保持平穩，道路運輸業略有下降，水利管理業、鐵路運輸業投資降幅繼續收窄；製造業投資增長9.5%，增速較10月提高0.4個百分點，主要貢獻仍來自於高新技術製造業，傳統製造業延續疲軟。



房地產下行符合預期。1-11月全國房地產開發投資同比增長9.7%，與1-10月持平，剔除名義價格因素影響，房地產實際投資增速下滑較為明顯；銷售方面，1-11月全國商品房銷售面積及銷售額分別增長1.4%、12.1%，較1-10月繼續回落0.8、0.4個百分點，市場仍在降溫過程中；房企資金面緊張局面仍未緩解，主要資金來源中的國內貸款及按揭貸款仍為負增長。預計“房住不炒”短期內不會轉向，房地產市場整體下行符合預期。



搶出口效應削弱，貿易數據大幅回落。中國11月出口（以人民幣計）同比增長10.2%，前值20%，回落9.8個百分點；進口增長7.8%，前值25.7%，回落17.9%。進出口增速迅速降至個位數，與之前數月中國貿易的高增長相悖，說明為避免中美貿易戰而出現的“搶出口”刺激效應已削弱，貿易戰雖暫時緩和，未來貿易下行風險仍不容小視。此外，11月外資同比下滑27.6%，顯示如果貿易戰不能減緩，影響較大，甚至可能會發生產業鏈轉移。



此外，雖然近期政策面有所回暖，但考慮到國內政策回暖對於經濟的提振尚有時滯，預計明年上半年是中國經濟運行比較困難的時刻。因此，有必要下調2019年中國經濟增長目標，當前有觀點建議定在6%-6.5%，但在，6%左右的提法更加符合底線思維，既符合當前中國經濟下行的現狀，也可以為下行中的中國經濟騰挪更多的改革空間。



文章認為，2019年經濟政策整體將以穩為主。預計明年經濟政策中，“六穩”在相當長的一段時期內仍將是最為重要的決策部署。12月13日召開的中央政治局會議已經印證了這一點，也會即將召開的中央經濟工作會議奠定了整體基調。



貿易戰方面，本次中央政治局會議多次指出國際環境錯綜複雜，增加憂患意識。短期來看，中美在貿易問題上達成一定的協議，避免貿易戰升級是有必要的，也是值得期待的。但也應該意識到，貿易問題只是中美關係問題的一個方面，中美兩國在經濟體制與意識形態領域均存在分歧，未來摩擦分歧會持續不斷。正是如此，更應該明確，只有守住經貿關係壓艙石，才能避免中美在政治、外交、意識形態領域的全面惡化，為中國的結構性轉型贏得時間。



貨幣政策方面，去杠杆接近尾聲，預計將延續穩中有鬆的態勢。11月金融數據仍舊疲軟，M2增速維持在8%的歷史低位，社融數據表現不佳，非金融企業人民幣貸款仍處於較低水平，資金流向實體經濟仍有困難，貨幣政策傳導存在阻礙。央行行長易綱近日表示易綱表示，當前中國經濟處於下行周期，需要一個相對寬鬆的貨幣條件，這意味著雖然2019年貨幣政策的提法仍是穩健，但在執行過程中可能是“中性偏鬆”，降准、降息也在政策工具箱當中。



文章指出，積極財政政策重在減稅。貨幣政策有效性降低的背景下，明年財政政策須發揮更大作用，減稅與基建將成為重點，預計2019年財政赤字率目標會進一步上調至3%，但考慮到11月財政收入下降5.4%，增值稅與個稅下降較多，說明減稅效果已經顯現，未來財政空間也相對有限，基建應該更加注重補短板，而非大幹快上。



此外，今年是改革開放四十周年，釋放更多信號，加快開放和推動結構性改革仍是明年經濟工作的重點，這既是緩釋外部壓力的需要，也是破解當前中國經濟乏力困局的根本方法。







