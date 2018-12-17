馬英九出版回憶錄　律師要求更正不真實內容

馬英九。（中評社 資料照） 中評社台北12月17日電／針對馬英九周四將發表“八年執政回憶錄”，根據台媒報道，大中聯合法律事務所律師林憲同今日致函給馬英九、“總統府”、台北地院、國民黨等單位，要求更正“不真實”及“不妥當”的回憶錄內容，並要求“總統”依照國家體制，對不當作為進行必要的糾正。



馬英九表示，出回憶錄是對歷史負責，凡是他曾經犯過的錯、發生的缺失，不文過飾非，誠心檢討、誠懇道歉。



林憲同指出，卸任“總統”仍享有“元首”禮遇和薪俸待遇，應依“憲法”第48條“向全國人民宣誓”遵守“憲法”，對全國人民履行卸任後的“不作為義務”，不得利用出版回憶錄虛構任職工作事項。



林憲同表示，“馬王政爭洩密案”已遭起訴，“三中案特別背信罪”還在審理，馬英九利用“回憶錄”脫離法制為自己辯護，並不妥適。將向馬請求停止出版回憶錄，另向法院請訴請求更正“不真實”及“不妥當”的回憶錄內容。



馬英九回憶錄的撰寫，始於去年10月間，11月底因三中案遭到檢方長達14個半小時馬拉松式的偵訊，回憶錄第一章特別引用尼采名言：“殺不死我的，只會讓我更強大”，記錄卸任之後，面臨三中案的司法調查，他冷靜沉著因應的心路歷程。



除此之外，馬英九回憶錄的內容，涵蓋兩岸領導人相隔66年再見的“馬習會”、東海和平倡議、南海和平倡議、活路外交及台日、台菲漁業協議，執政歷經的金融海嘯、八八水災、馬王政爭、太陽花學運，以及與前後期李登輝、陳水扁、蔡英文的互動，同時也以未竟之志，提出他對台灣未來的建言。