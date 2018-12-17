林濁水稱綠改造障礙：護民調最低者選2020

林濁水在臉書發文表示，要擁護民意滿意度最低的人參與2020的選，的確造成了改造無法開始的關鍵障礙。（照片：林濁水臉書） 中評社台北12月17日電／2018九合一選舉民進黨重挫，蔡英文辭去黨主席一職後，日前桃園市長鄭文燦等7名中生代一同推薦“行政院秘書長”卓榮泰參選黨主席，郤引發民進黨內同志的諸多質疑。對此，民進黨前“立委”林濁水今日凌晨在臉書上發文反諷，現在各派系的有志一同，要擁護民意滿意度最低的人選參與2020的大選，造成了改造無法開始的關鍵障礙，林呼籲，那就跳過有志一同的派系之見，努力排除關鍵障礙吧。



林濁水臉書全文如下：



卓榮泰問“我像保皇黨嗎？”問得好。



要讓社會大眾認為不是保皇黨太簡單了。只要承諾絕對不會讓民意滿意度最低，不滿意度最高的人在2020代表民進黨參選“總統”，並且以怎樣做到這一點為競選主席政見和游盈隆公開辯論就解決了，一世英名也就不必蒙塵了，容易得很。



卓榮泰又說，從派系的立場來看的話，會讓民進黨的改造無法開始。這也說得真好。現在各派系的有志一同，要擁護民意滿意度最低的人選“總統”，的確造成了改造無法開始的關鍵障礙，那就跳過有志一同的派系之見，努力排除關鍵障礙吧。