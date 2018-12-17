吳釗燮：台灣參與國際性活動避免用中華台北　

吳釗燮出席“外交及國防委員會”，準備進行報告及備質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月17日電（記者 黃筱筠）“外交部”14日指出，目前中國大陸國際間宣揚“Chinese Taipei”為“中國台北”，因此台灣參與國際性活動宜儘量避免使用中華台北。“外交部長”吳釗燮今日上午受訪表示，“外交部”日前召集相關部會進行討論，我們“國名”叫做“中華民國”，要參加國際活動最好叫做“中華民國”，彈性是“中華民國台灣”或台灣，可以避免被矮化”。



“立法院”“外交及國防委員會”今天審查明年度“中央政府”總預算案關於“外交部”主管收支機密及公開部分。



吳釗燮指出，中華台北常常被中國稱為中國台北，造成我們非常大困擾，要避免使用中華台北，若真的被迫要使用中華台北，要確定我們參與的獨立性，以及參與權力義務與其他國家是一致。



另外，日本關西機場今年9月因強颱侵襲關閉，許多台灣遊客滯留機場，有網友貼文指責駐日本大阪辦事處態度差，旅客只能搭中國的巴士離開機場，引發網友群起痛罵台灣駐日大阪辦事處，間接導致處長蘇啟誠不堪壓力自殺身亡。警方日前查出，造謠者竟是家住南投的游姓男大生，但南投地院認為，謠言內容未造成民眾生命威脅，不符《社會秩序維護法》要件，裁定游男免罰。



吳釗燮對此表示，對於法院不予裁罰，感覺非常遺憾難以接受。有人在網路上製造謠言、事端不必要負責，是否以後也可以炮製，我們會尋求後續的救濟，避免這樣的事情再度發生。