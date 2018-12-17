陳明通：協助陳雲林弔唁事宜　盼勿橫生枝節

陳明通。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月17日電（記者 張嘉文）大陸海協會前會長陳雲林預計20日來台弔唁已故前海基會董事長江丙坤，外傳陳此行可能還會跟中國國民黨前主席連戰以朋友名義見面。對此陸委會主委陳明通今天表示，會從旁協助陳弔唁事宜，但與目的不相關的不要橫生枝節。



海基會前董事長江丙坤10日晚間辭世，陸方已確定由曾與江丙坤舉辦過8次“江陳會”的大陸海協會前會長陳雲林，以個人名義赴台弔唁。媒體報道，陳雲林來台由海貿會向台灣提出申請，同行的還包括國台辦綜合局局長馬國樑，“內政部”聯審會將於18日審查此案。



陳明通今天到“立法院”內政委員會進行陸委會預算審查報告並備質詢，會前受訪時對於陳雲林來台一事表示，江丙坤過去在兩岸協商有很大貢獻，這次江過世，海基會很快在公亮廳做一個公祭的場合，前幾天他也率陸委會一級主管去致意，這次陳雲林要來，政策上很多方面也從旁加以協助，這是人情之所在，兩岸政策雖然政黨有輪替，但對兩岸有利的政策會持續下去。



至於陳雲林可能要和連戰見面？陳明通說，陳雲林很單純的目的來，我們從旁協助他弔唁事宜，與目的不相關的不要橫生枝節。



媒體詢問陳明通，會不會去海基會等陳雲林？陳說，很單純會協助家屬，不要把這政治化，會盡快通過審查案，按照陳想來的時間。