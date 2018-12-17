大華網路報：蔡政府對九二共識不應打爛仗

九二年會談是客觀存在的，沒有承不承認的問題。（中評社資料照片） 中評社台北12月17日電／大華網路報17日點評文章說，蔡英文上任以來，兩岸當局之間僵持對立，肇因於她拒承認九二共識，只稱“承認九二年會談的歷史事實”。如果兩岸關係不重要，那麼承不承認九二共識就不重要；正是因為兩岸關係重要，所以蔡在否定九二共識的同時，才會意圖用九二會談來加以替換，以試試能否有用，但事實證明，她的說辭毫不起正面作用。



文章說，九二年會談是客觀存在的，沒有承不承認的問題，若有人不承認，才是暴露自己的愚昧無知。若予承認，也不過是配合客觀事實而己，並無特殊意義。重點在於能不能從那段短暫的歷史過程中，得出兩岸達成一定程度共識的結論。如果能，就會是上次國民黨八年執政期間的兩岸關係和平發展；如果不能從史實得出兩岸曾達成共識的結論，就會是蔡英文上任以來的兩岸當局對抗衝突。因此，只說承認九二會談，絕對達不到承認九二共識所能獲致的效果。



若希望社會大眾都能了解九二共識，本來就不切實際。何況在民進黨多年來激烈批評和汚蔑歪曲下，當然會造成不少人對九二共識的認知混沌。然而，這都不應成為現在民進黨政府否定九二共識的正當理由。據陸委會首長日前出示一份民意調查指出，認為兩岸之間有九二共識的占32.9%，認為沒有的占26.6%，不知道的為40.6%；至於九二共識的內容，認為兩岸各自宣稱代表全中國的占8.4%，認為兩岸是一個國家尚未統一前兩個部份的占21.7%，認為兩岸為兩國的占49.4%，認為“中華民國”是中華人民共和國之下地方政府的占3.2%。陸委會主委陳明通說，九二共識講了那麼久，也只有三成的人知道其存在。



文章說，其實，社會大眾可以不知其詳，為政者卻不能不知。只要找出當年海基、海協香港會談記錄及其後雙方往來的函電，即可得到有無九二共識的答案。簡而言之，關鍵在於1992年10月31日海基會在香港提出台灣方案為：“在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中，雙方雖均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同。”以及11月3日海基會發佈新聞稿表示，“本會徵得主管機關同意，以口頭聲明方式各自表達（一個中國原則）可以接受。至於口頭聲明的具體內容，‘我方’將根據國家統一綱領及國家統一委員會本年8月1日對於一個中國涵義所作決議，加以表達”。



海協會於11月16日致函海基會表示，“海基會代表建議，採用兩岸各自口頭聲明方式表述一個中國原則，並提出具體表述內容，其中明確了海峽兩岸均堅持一個中國的原則。...我會充份尊重並接受貴會的建議。...現將我會擬作口頭表述的要點函告貴會：海峽兩岸都堅持一個中國的原則，努力謀求國家統一，但在海峽兩岸事務性商談中，不涉及一個中國的政治涵義”。



雙方自此完成相關協商。從上所述，不難看出兩岸之同在於都謀求統一、都堅持一中原則，兩岸之異在於台灣依國統綱領及國統會決議表達一中涵義，大陸認為事務性商談無涉一中涵義。此即求同存異的九二共識。



文章說，因此，無論社會大眾的認知是否一致或是否準確，行政機關都不應以之作為否定九二共識的理由，否則就是打爛仗，只會導致台灣因兩岸關係倒退而不斷面臨國際空間被限縮，以及喪失和平紅利。蔡政府只要根據當年文件來描述“九二年會談的歷史事實”為何，則縱使不用九二共識之詞，也能對兩岸關係產生正面效應。任意找理由來迴避當年的共識，是自我封閉兩岸關係的出路。