義務役成歷史　將改為4個月軍事訓練役

被稱“末代義務役”的陸、空、海軍共412名官兵將全數退伍，象徵義務役走入歷史。圖為2018年桃園市秋祭典禮畫面。（中評社 資料照） 中評社台北12月17日電／因應“國防部”推動募兵制，被稱為“末代義務役”的陸軍2225梯、空軍892梯、海軍892梯、海陸811梯等，共412名官兵將在26日前全數退伍，屆時一年制義務役將正式走入歷史，未來取而代之的則是為期4個月的軍事訓練役。



根據“國防部”統計，自2008年至2017年12月入伍的一年制義務役人數，共約78萬人。



台灣三軍部隊最後一梯次入伍的義務役士兵，包括海軍艦艇兵735梯次（2017年12月13日入伍），共39人；陸軍2225梯次（2017年12月19日入伍），共299人；空軍892梯次（2017年12月19日入伍），共33人；海軍陸戰隊811梯次（2017年12月26日入伍），共41人。由於這412名末代義務役去年入伍時，確定不會再有學弟，被外界戲稱是“從頭菜到尾”的一梯，



根據“國防部”提供的資料，政府遷台後，西元1951年便實施徵兵制，當年陸軍必須服役2年，海、空軍及陸戰隊3年；1990年開始，不分軍種統一為服役2年，直到2008年再統一為一年。



義務役全數退伍之後，軍隊將成為全募兵制的部隊結構。目前兵力總員額為21萬5000人，扣除維持員額（學生、入伍、受訓、住院調療及留職停薪）共1萬9000人，及文職、聘雇8000人；常備部隊正式軍職編制共18萬8000人，以計劃補充目標90%計算，需16萬9200人。



根據“國防部”資料，現有志願役人力已達15萬3000餘人，編現比81%。人力補充採每年逐次分批招募方式，逐年提升編現，2019年計劃招募2萬1000餘人，預期2020年底可達志願役人力達成90%的目標。