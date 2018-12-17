陳帥夫：港府支持港青善用大灣區雙創基地

中評社香港12月17日電／香港特區政府政制及內地事務局副局長陳帥夫15日在深圳出席前海咨委員2018年度會議時表示，為加強大灣區青年合作，香港特區政府民政事務局將會與香港青聯合作推出試行計劃，鼓勵香港青年善用大灣區創新創業基地。他透露，香港青聯已物色三個位於深圳、適合香港青年落戶的青年創新創業基地參與試行計劃，並提供一系列落戶優惠及支持措施。汲取試行計劃的經驗，特區政府計劃向香港“青年發展基金”注資，推出新計劃。



陳帥夫表示，前海作為粵港澳大灣區內重要的合作發展平台，引領帶動粵港澳全面合作，特區政府非常重視與前海的合作。他指出，香港有高度開放和國際化的優勢，在“一國兩制”下，可以作為雙向開放的平台，特別是與前海進一步共同創新合作交流機制，在金融、專業服務、創意產業等不同範疇，探索合作新空間，為香港與內地更緊密合作提供示範，共同推進大灣區建設。



陳帥夫續稱，過去一年，前海的深港合作成果豐碩，期盼前海推出更多面向港人港企的開放措施，令港人港企更踴躍參與前海發展。他介紹說，在金融方面，匯豐銀行及東亞銀行已分別在深圳市和前海設立兩地合資多牌照證券公司。在專業服務方面，兩地律師事務所已經成立了11家合夥聯營律師事務所，其中有7家在前海。另外，前海管理局現在有兩個試點建設項目，直接聘用香港建築及相關工程的專業人士及企業提供服務等。



來源：文匯報