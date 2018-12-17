聖誕打折季來臨　口岸迎來購物季客流高峰

中評社香港12月17日電／受香港商家聖誕打折季促銷吸引，內地赴港旅客開啟“購物模式”。記者從深圳邊檢部門獲悉，多個口岸周末迎來客流高峰。



12月15日，深圳灣邊檢站，口岸開閘不久就迎來大批手持各類行李箱前去“掃貨”的出境旅客。至上午9時許，出境大廳客流激增，並一直延續至中午11時許才有所緩解。下午16時許，口岸陸續迎來返程入境旅客。客流高峰持續到21時才趨於平穩。深圳灣邊檢站調集警力，打開全部查驗通道，全力化解客流高峰。



據統計，當日深圳灣口岸共查驗出入境旅客近18.4萬人次，較上個週末客流增長約10%。12月16日，口岸客流較前一日稍有回落，但依然高於平時客流量。



在24小時通關的皇崗口岸，出境旅行團數量連日來也不斷攀升。12月清晨6時至11時許，來自雲貴川等地乘坐專列抵深的內地大型旅行團絡繹不絕地湧進皇崗口岸，與返港“上班族”、跨境學童等多種客流相互疊加，出境廊橋、出境大廳及東廣場一時人滿為患。隨著客流的不斷湧入和港方穿梭巴士運力所限，東廣場穿梭巴士候車區域出現了旅客排隊滯留的情況。



皇崗邊檢站及時開足人工和自助查驗通道，增派警力，加強前台、蛇形通道引導，維護通關秩序，幫助旅客快捷通關。



深圳邊檢部門提醒，隨著聖誕節的臨近，深圳口岸將持續迎來出入境客流高峰。旅客出入境集中在上午9時至11時，晚間18時至21時。請廣大旅客務必提前規劃好行程，錯峰出行。



來源：文匯報