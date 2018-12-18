社評：美國汽車在中國市場沒有競爭力

中評社北京12月18日電（評論員 喬新生）國務院關稅稅則委員會發布關於對原產於美國的汽車及零部件暫時停止增加徵收關稅的公告。



公告中明確指出在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯召開的20國領導人會議期間，習近平主席應邀與美國總統特朗普舉行會晤，雙方就中美經貿問題達成重要共識。為落實兩國元首共識，根據《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國進出口關稅條例》等法律法規和國際法基本原則，國務院關稅稅則委員會決定對原產於美國的汽車及零部件暫時停止增加徵收關稅三個月。這標誌著中美兩國通過協商談判解決貿易爭端的窗口已經打開。



部分學者擔心，如果中國單方面決定對美國的汽車及零部件暫時停止增加徵收關稅，美國是否會步步進逼，要求中國進一步作出讓步呢？



事實上，中國在美國汽車及其零部件進口問題上作出重大讓步，是經過縝密地考慮作出的正確決定。首先，美國汽車進口中國、美國汽車零部件進口中國數量十分有限。中國汽車工業經過長足發展之後，已經有足夠的競爭能力，因此，美國汽車和汽車零部件進入中國市場之後，未必能夠對中國市場構成巨大的衝擊。此次中國決定暫停增加徵收關稅，實際上是為了回應美國的決定。美國為了為中美兩國談判解決貿易爭端創造條件，已經暫時停止對中國出口美國的產品增加徵收懲罰性關稅，中國應當對此作出積極的回應。



其次，美國為了全面遏制中國，已經採取一系列措施，在中美兩國人民內心深處已經發生了“化學反應”。美國不僅要求加拿大扣押中國華為公司的高級管理人員，而且試圖通過加拿大、新西蘭、英國以及美國的情報聯盟，對中國實施全面圍剿措施，禁止中國的通信企業進入這些國家開拓市場。美國副總統以及美國國務卿不斷在公開場合惡意攻擊中國，中國消費者對於美國政府的做法已經深惡痛絕。因此，即使中國政府決定取消增加懲罰性關稅的決定，美國汽車及其零部件能否在中國市場獲得消費者的青睞這本身就是一個值得討論的問題。換句話說，由於美國採取不正當競爭和惡性競爭的策略，以極端卑劣和愚蠢的做法，對中國的科學家以及中國的企業及其高級管理人員採取限制性措施，已經在中國消費者內心深處產生強烈反感，即使美國汽車在中國市場上降價銷售，中國消費者也未必會購買美國的汽車。這已經不是所謂的公平交易問題，而是因為美國政府的所作所為嚴重傷害了中國人民的感情。雖然中國國內少數所謂的知識分子陰陽怪氣，認為應當市場歸市場，政治歸政治，中國消費者不應該抵制美國產品，但是，對絕大多數中國消費者來說，美國政府的所作所為只會加深中國消費者的仇恨，他們可能會在選擇商品的時候，對美國商品給予特別的“關注”，美國汽車生產企業要想獲得中國消費者的青睞，恐怕要做出更大的努力。



第三，世界汽車市場的結構已經發生翻天覆地的變化，中國在電動汽車發展領域奮起直追，在某些關鍵技術領域已經取得了實質性的突破，因此，美國電動汽車在中國市場上降價銷售，未必能擴大自己的市場占有份額。此前美國電動汽車生產企業曾經指責中國強制轉讓技術，中國政府承諾切實保護美國電動汽車生產企業的知識產權，美國電動汽車生產企業已經在上海開設工廠。不過從目前情況來看，中國電動汽車市場競爭日趨激烈，美國在電動汽車生產領域除了掌握少數專利技術之外，從整體而言不具有競爭優勢。中國汽車生產企業特別是民營企業通過購買西方國家汽車生產企業全部股權已經完全掌握了現代化汽車生產技術。中國汽車企業在電動汽車製造領域已經逐漸擺脫對政府補貼的依賴。中國汽車製造企業依靠自己的知識產權完全可以和美國電動汽車生產企業競爭。更重要的是，中國一些汽車生產企業未雨綢繆，已經開始研發“飛行汽車”，未來汽車工業發展的領跑者有可能是中國企業。中國決定暫時停止增加徵收關稅，對中國汽車市場影響不大。美國汽車生產企業特別是電動汽車生產企業要想進入中國市場獲得消費者的認可恐怕還需要作出巨大的努力。



美國對中國發動貨物貿易戰爭，後果已經顯現出來。由於中國擁有世界上最完備的工業配套體系，而美國缺乏完整工業配套體系，因此，美國汽車生產的成本遠遠高於中國。在美國本土生產汽車出口到中國，不具有任何的價格優勢。中國政府先後批准中國企業與日本、德國、法國、意大利、英國等國合資生產汽車，美國本土生產的汽車在中國市場上占有份額非常有限。如果美國汽車在價格上缺乏足夠的競爭力，在技術上缺乏特殊優勢，那麼，即使中國政府將美國出口中國汽車的關稅降為0，美國汽車在中國市場也未必能增加自己的市場份額，這是因為美國汽車耗油量大，不符合環境保護和節能的標準。



美國為了遏制中國的現代化不擇手段。不僅動用司法手段扣押中國企業的高級管理人員和中國科技人員，而且更重要的是，試圖聯合其他西方國家對中國採取全面圍剿戰略。美國對待中國的這種拙劣表現，只能暴露出自身存在的問題。只要中國堅持走改革開放的道路，美國要想在這場競爭中取得最後的勝利幾乎是不可能的。



中美兩國這場創世紀的較量，注定要以中國的勝利而告終。美國總統特朗普過於迷信自己的談判藝術，在中國博大精深的傳統優秀文化面前，美國總統的雕蟲小技不可能挽救美國的敗局。現在美國資本市場已經作出反應，美國紐約道瓊斯股票指數價格不斷下跌，美國已經結束繁榮時期，經濟進入全面蕭條階段。如果美國不採取主動措施，結束對中國發動的貿易戰爭，那麼，美國將會因此而遭受更大的損失。