挺蔡英文　段宜康：我也是保皇派可恥嗎？

綠委段宜康。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月17日電（記者 黃筱筠）民進黨新潮流桃園市長鄭文燦等人共同推薦“行政院秘書長”卓榮泰參與民進黨主席補選，但同為新系民進黨“立委”段宜康似乎不滿意卓。媒體今天詢問是否會支持卓，他今日上午受訪說，“我還不知道，支持誰是我自己的事情”。



至於有人說卓榮泰是保皇派，段宜康表示，“我也是保皇派”，每個人目標不都是讓蔡英文順利連任嗎？保皇派有什麼可恥的嗎？



段宜康上午在“立法院”司法及法制委員會外，接受媒體訪問做上述回應。



民進黨“立委”段宜康日前在“立法院”質詢“行政院長”賴清德，一度拍桌轟敗選原因，當時引起卓榮泰回嗆“請段委員你出來選黨主席！”，未料卓榮泰參選民進黨主席。段宜康16日在臉書再度痛批，“我越發想不透他發那麼大的脾氣的由來？”



段宜康今天受訪說，他在意的事情不是記者會，恐怕也把焦點移轉，他的重點也不是在拍桌，跟桌子沒仇，也不是針對賴院長，從頭到尾都是包括他在內的檢討，把自己當執政團隊一部分，所以所有質疑、檢討，都是包括他在內。



段宜康對卓榮泰說，“我知道他處境必須趕快展開選舉，也有競爭者，但我的建議是誠懇溝通才能得到支持。”



媒體詢問卓榮泰會找你？段宜康說，不知道，他沒接到通知。會想跟卓見面嗎？他也說，當然，怎麼會拒絕呢？



至於有人說卓榮泰是保皇派，各派系2020大家都不講話？段宜康表示，“我也是保皇派”，每個人目標不都是讓蔡英文順利連任嗎？目標都是讓民進黨執政能得到大家支持，讓蔡英文順利連任，保皇派有什麼可恥的嗎？難道有哪個政黨說“總統”連任的目標都是要把他拉下來？

