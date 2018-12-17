受惠大橋高鐵開通　港全年旅客料逾6000萬

中評社香港12月17日電／財政司司長陳茂波昨日在網誌表示，今年訪港旅客人數持續增加，10月單月已超580萬人次。隨著港珠澳大橋的開通，11月旅客人數將進一步增加，預計全年旅客量超6000萬人次，將打破2014年的歷來最高紀錄。他說，今年廣深港高鐵及港珠澳大橋兩項重要策略性跨境基建順利落成，進一步便利兩地之間的交通往來。再加上即將於明年落成的蓮塘／香園圍口岸，以及正在興建的機場第三條跑道，都會強化香港作為聯繫內地和國際的“雙門戶”樞紐角色。



酒店業界感受市道改善



香港商報報道，陳茂波在題為《旅遊中轉站》的網誌指出，2018年以來，旅遊業界、主要旅遊景點或酒店業界都表示市道改善，特別是港珠澳大橋通車及廣深港高鐵香港段開通，明顯感受到旅客人數增長的趨勢。然而，在發展本港旅遊業時，必須確保能同時做好相關配套，一方面讓旅客體驗良好、商戶生意增加，也須同時避免市民日常生活受影響，旅遊業才得以持續發展。



事實上，旅遊業佔本港生產總值約4.5%，聘用人手佔全港總就業人口的6.7%，同時也影響著本港零售業市道，直接影響本港經濟表現及從業員的收入。陳茂波認為，在目前國際貿易摩擦令經濟前景不明朗的情況下，持續強化本港的旅遊業，更是“穩經濟”時不可忽略的重要一環。



一程多站旅遊成大趨勢



陳茂波談到，“一程多站”的行程安排已是大部分訪港旅客的大趨勢。當局調查數字顯示，在短途的訪港旅客當中，有近一半人的行程會同時到訪多個其他城市；至於長途遊客中，更有逾八成人會採取“一程多站”的行程。在這個趨勢下，粵港澳大灣區內多個城市有很大空間可以加強旅遊方面的合作。同時，未來“一程多站”編排可以推出更多“郵輪＋高鐵遊”、“郵輪＋大橋遊”等不同的配搭，給予遊客更多選擇。香港作為國際大都會，這些可以靈活選擇及配搭的行程規劃，正好能吸引來自世界各地的旅客，按自己的興趣及愛好，透過選擇香港作為重點站和基地，以更好安排行程遊歷鄰近地區，這亦有助強化香港向更高增值旅遊樞紐的發展。



現時，全球約170個國家和地區的人民可免簽證到香港旅遊或參與商務。陳茂波說，展望未來，特區政府會繼續考慮向其他不同地方，包括“一帶一路”沿線國家和地區，放寬相關簽證安排，讓香港可以繼續薈萃東西，促進國際間的文化和旅遊交流。