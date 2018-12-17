美國2019年加息兩次或以上的機率跌至僅約兩成。資料圖片 美債息曲線最近出現部分倒掛，美國５年與２年期以及５年與３年期國債息差均呈負數。被視為經濟衰退重要指標的１０年與２年期美債息差目前已收窄至約１３個基點，這個關鍵指標若進一步下跌，首當其衝的，將會是美國銀行股。



提防美國銀行股



事實上，孳息曲線倒掛不僅作為經濟衰退預測指標，亦通常預示銀行業未來淨息差和利潤將受影響。銀行股一般主要受惠於利率上升之加息周期，而回顧１９９８年及２００７年美國長短息差兩次出現倒掛時，美國銀行股皆率先下跌，而標普５００指數則於隨後１６個月及８個月才開始出現回落。



加息周期或完結



長短期利率可能倒掛亦令市場猜測美聯儲本輪加息周期可能即將完結。美聯儲主席鮑威爾１０月初曾指當時利率跟中性利率還有一段相當長的距離，但在１１月底卻又表示利率已接近中性水平，如此鮮明的對比或反映當局貨幣政策立場轉趨鴿派。根據聯邦基金利率價格變化顯示，美國２０１９年加息兩次或以上的機率從１１月初約五成下跌至現時僅約兩成。



另一方面，近期國際原油價格大幅下跌，市場用以量度未來通脹預測的美國１０年期平衡通脹率也伴隨下滑至今年新低。本年初時市場曾預計美國通脹可能顯著走高令美聯儲面臨加息壓力，但目前通脹或已不再是迫使美國加息的重要考量。



美聯儲已多次強調美國經濟依然穩健。國際貨幣基金組織預估美國經濟實際ＧＤＰ增長將在明年開始放緩，加上中美貿易紛爭的不確定性，及美股企業盈利見頂等因素等都可能左右美國貨幣政策的取態。美聯儲將於１２月１８日至１９日舉行議息會議，屆時會後聲明的措辭和利率點陣圖的變化，以及１０年與２年期美債息差是否再度收窄，都將大幅影響投資市場的風險情緒，尤其應留意美國金融股的表現。（以上資料只供參考，並不構成任何投資建議） （恒生銀行投資顧問服務主管 梁君馡）



來源：香港文匯報