央行“放水”未惠及實體經濟

張明料明年央行仍可能數次降準，但降息的可能性不大。 今年年中以來，央行運用降準等手段，貨幣政策已見寬鬆，貨幣市場資金充裕，短期利率穩中有降。但央行“放水”卻未帶來銀行信貸投放的放鬆，社會融資總額和廣義貨幣增速不斷下行，並在10月份創下新低，新增貸款不增反減，實體經濟資金鏈緊張。



流動性放鬆 信貸未放鬆



據中國社科院世界經濟與政治研究所研究員張明分析，貨幣政策從今年第二季度就開始轉向寬鬆，貨幣市場利率與債券市場利率顯著下行。但由於傳導過程存阻礙，流動性放鬆並未導致信貸的放鬆，迄今為止社會融資總額與M2的增長依然偏低。



中國金融四十人論壇高級研究員張斌指出，地方平台和影子銀行之間的合作是過去信用擴張的重要支撐，這種合作雖然帶來低效率、高風險、資源浪費、不公平等很多問題，但在經濟總需求不足的情況下，保障了需求增長以及必要的稅收、利潤和工資增長。但是，“資管新規和針對地方債的23號文件出台打破了這種合作，信用擴張受到限制，稅收、利潤、工資增長也受到限制。打個比方，平台和影子銀行之間的合作好比是個大機器上的關鍵零件，這個零件不好用，遲早要出問題。突然把這個零件卸掉了，新零件沒有裝上去，整個大機器運行就會出現更大的問題。”



分析料降息可能性微



張明預計明年中國央行仍然可能數次降準，但由於貨幣市場利率已經顯著下行，並即將與美國貨幣市場利率形成倒掛，降息的可能性不大。



中信證券分析師張明也預計明年會多次大幅降準，在經常賬戶盈餘因貿易爭端逐步收窄、外匯佔款持續下行的背景下，繼續通過降準和中期借貸便利操作（MLF），增加中長期資金投放，促進資金從銀行間市場流向實體經濟，今年迄今這操作組合已達4萬億元。



來源：香港文匯報