田飛龍答中評：台灣尋求第三條道路

田飛龍在第四屆中華文化論壇上接受中評社訪問（中評社 張爽攝） 中評社北京12月18日電（記者 張爽）北京航空航天大學高研院／法學院副教授、全國港澳研究會理事、法學博士田飛龍在第四屆中華文化論壇上接受中評社記者採訪時表示，台灣政治未來有可能在一定條件之下走向中立狀態，用“九二共識，和平發展”，尋求在兩岸之間台灣利益的最大化。柯文哲和韓國瑜等政黨色彩不太明顯的新興政治力量迎合了台灣去政治化、去意識形態化、理性務實、尋求利益再保障的民意的正當需求，值得重點觀察。



田飛龍對中評社說，“韓流”的出現意味著台灣民眾理性務實的覺醒，意味著台灣民眾開始對意識形態反感，開始尋求第三條道路。“韓國瑜不是典型的國民黨人，他讓人們看到未來的希望，也是觀察台灣政治生態光譜變化的重要政治人物。”



田飛龍說，“九合一”選舉之後，國民兩黨的政治動員能力、組織能力、意識形態論述能力都下降了，雖然他們還有基本盤，但台灣縣市層面、地方派別、普通民眾在中美貿易戰、在兩岸關係冰凍對峙之下，有著尋求政治上的突破、尋求利益獲取的強大意願。誰能代表這一股意願，誰將來在政治上——無論是議會選舉還是總統選舉中，都是一個強有力的挑戰者。



“這方面重點要觀察柯文哲和韓國瑜等政黨色彩不太明顯的新興政治力量，這一股力量迎合了台灣去政治化、去意識形態化、理性務實、尋求利益再保障的民意的正當需求。台灣政治在藍綠政治之下，有可能未來在一定條件之下，走向中立狀態，用‘九二共識，和平發展’，尋求在兩岸之間台灣利益的最大化。”田飛龍說。



田飛龍對中評社說，在阿根廷G20峰會上，中美並沒有達成實質性和解，只是一個有期限的和解，孟晚舟事件又導致中美和解出現了新變數。“美國一股很大的力量已經成功地製造了對華的恐懼感和遏制共識，在這種氛圍之下，中美很難達成結構性和解，台灣牌的價值會相對上升，美國會更加重視通過台灣在戰略上牽制中國。”



田飛龍認為，台灣“九合一”選舉結束之後出現了一個獨特的形勢——民進黨在島內的政治影響力下降，長期執政的預期遭到了破壞，更加會背靠美日同盟，來鞏固政治安全保障的秩序框架。因此，對於民進黨救命稻草式的“急獨”取向與突擊行為，也需要嚴正判斷和打擊。



田飛龍說，在這種情況下，要防止仍然掌握著“中央執政”權的民進黨政權對十五個國民黨縣市長進行政治上的打壓，或者製造一些醜聞，進行干預和遏制，導致“九合一”之後回暖的兩岸關係再次遭遇逆流和寒流。

