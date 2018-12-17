世界跆拳道大滿貫冠軍賽　中國隊摘兩冠

中評社北京12月17日電／新華社消息：2018世界跆拳道大滿貫冠軍系列賽總決賽16日在無錫太湖國際博覽中心落幕。中國隊收獲2金1銀2銅，其中兩金得主是名將趙帥和周俐君。



在總共8個項目的角逐中，英國隊與中國隊同樣收入兩金。另外4枚金牌分別被韓國、俄羅斯、泰國和伊朗隊平分。



從今年海選賽第一站開始，跆拳道大滿貫賽就一改以往國際跆拳道大賽的規則，所有男子級別進入獎牌賽階段，局數增加到五局。新規則給種子選手構成了挑戰，也給新銳爆冷創造了機會。在今年賽事中，包括去年冠軍選手亞曼、蓋比、金泰勛和李大勛等世界名將紛紛在決賽前遭淘汰，這與規則的改變不無關係。



上屆遺憾拿到銀牌的里約奧運會冠軍趙帥，當日在男子68公斤以下級決賽中靠黃金加時賽險勝英國小將辛頓。前四局雙方各得兩局，決勝的第五局趙帥最後十幾秒3：6落後，但對手連續丟分讓他扳為6平。比賽懸念被帶到黃金加時賽。在全場觀眾的呼叫聲中，趙帥僅用20秒以側踢終結了比賽，第一次站上總決賽最高領獎台。



19歲的周俐君決賽中對陣奧運會冠軍英國選手瓊斯。比賽中，瓊斯搶下第一局。周俐君在第二局中的後踢爆頭為她拉平了大比分。最後一局，周俐君兩次軀幹得分鎖定女子57公斤以下級金牌。