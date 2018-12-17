ADR悉跌　“聖誕老人行情”恐失約

業界人士認為，股民不要盲目憧憬今年會有“粉飾櫥窗”活動。資料圖片 中評社香港12月17日電／以往每年12月多是美股表現最佳的月份，主因基金一般都會年結“粉飾櫥窗”，但今年情況可能大不同。自從踏入12月以來，道指、標普及納指經已分別下跌5.6%、5.8%及5.7%，是1980年來最差的12月開局。從高位計，美股三大指數都較今年高位累跌逾一成，跌入調整區，在深度調整的預期下，基金經理也轉為保守。美股三大指數上周五挫約2%，拖累在當地上市的港股預託證券（ADR）全線下跌，料港股今日要低開逾120點，部分投資者寄望的“聖誕老人行情”恐怕愈見渺茫。



香港文匯報報道，據彭博資料，標指逾半成份股現已較今年高位累挫至少兩成，當中金融板塊和能源板塊較高位累瀉兩成，技術上已經宣佈步入熊市。工業板塊和資訊科技板塊亦跌入深度調整區，兩板塊分別較高位累跌17%及15%。



聯儲局加息恐勢在必行



第一上海首席策略師葉尚志表示，中國和歐洲經濟數據遜預期，加上中美貿易戰未平息，聯儲局又繼續加息，觸發市場擔心全球經濟增長放緩，是美股本月大跌主因。雖然部分投資者仍寄望“聖誕老人行情”，或者聯儲局會因市場糟糕環境而拖慢加息步伐，但他預計，聯儲局將會於本周四再加息25點子，美匯指數上周五已經率先突破去年6月的高位，最高升見97.711，這變相暗示今次加息勢在必行。



港股ADR上周五全線偏軟，預計今日大市將低開，並跌穿26，000點大關，騰訊（0700）ADR收報折合308.24元，較港股收市價低0.2%，匯控（0005）ADR也較本港收市價低0.3%。



基金提早“收爐”機會大



葉尚志表示，港股目前正處於宏觀面跟政策面的互動對決格局，估計目前只會在25，000點至27，000點間上落。他又料，大市本月餘下日子，成交額只會縮降至700億元以下，估計今年基金經理提早“收爐”的機會相當大，呼籲股民不要盲目憧憬今年會有“粉飾櫥窗”活動。



技術上，恒指的10天、20天和50天線，繼續處於纏繞交錯的狀態，令恒指難以擺脫反覆上落的格局。根據經驗，這種纏繞狀態持續的時間越長，要突破的難度也會越大，一旦確認突破，往後便會出現一波“大行情”，若不是大升，便會出現大跌。



他舉例指，類似的情況曾於第二季發生過，恒指的3條平均線組合纏繞5個多月，指數長時間於29，500至32，000點反覆上落，結果恒指在6月下旬跌破這個大型反覆區間，指數便一舉大跌至約25，000點，並一直疲弱至今。