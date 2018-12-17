卓榮泰是保皇黨？鄭麗君：民主時代別這樣想

鄭麗君上午受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月17日電（記者 黃筱筠）“文化部長”鄭麗君曾傳出有意參選民進黨主席，雖最後沒有登記，對於“行政院秘書長”卓榮泰登記參與黨主席補選，被指是“保皇黨”，鄭麗君表示，在民主時代應該不需要這樣的想法，最重要是看參選者提出什麼樣的想法，未來要怎麼樣推動黨的改造，重新贏得人民信任跟支持，身為黨員我們都期待給人民一個更好的民進黨。



“立法院”教育及文化委員會審查“文化部”相關預算，鄭麗君在出席委員會前受訪做上述表示。



對於卓榮泰與段宜康有一些互相指責，鄭麗君表示，她一直覺得這次選舉敗選，對於支持民進黨的選民我們不能辜負，對於鞭策民進黨的選民，也需要反省檢討。她也說，在這一個需要改變的時刻，有同志站出來表達願意承擔這一份使命感，她覺得我們都應該給予祝福。



鄭麗君說，認識她的朋友都知道她是無派系，她過去常笑稱自己是哲學系，因為她跟不同派系的朋友都有很深友誼，所以她自己一直是無派系的黨員身分，希望為民進黨為台灣盡一份心力。



鄭麗君表示，我們很期待有人願意承擔民進黨改造的使命，同志很期待他們能夠提出改造的理想，但是她必須說，這不只是一個人的事情，是所有身為黨員的我們都可以來共同努力思考，我們也應該傾聽社會各界，大家要攜手合作。所以她之前提過，不論誰站出來，其實所有人都可以一起幫忙攜手合作。

