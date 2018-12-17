短池世錦賽落幕　中國隊3金5銀5銅創佳績

中評社北京12月17日電／廣州日報訊，16日晚，杭州2018年第14屆世界游泳錦標賽（25米）在高潮中落幕。中國隊16日晚斬獲女子4×100米混合泳接力銀牌後，以3金5銀5銅在獎牌榜上位居美國隊和俄羅斯隊之後，排名第3，創下自2012年倫敦奧運會以來的最好成績。



16日晚共進行了10項決賽，是本屆短池世錦賽產生金牌最多的一天。由傅園慧、史婧琳、張雨霏、朱夢惠組成的中國隊在女子4×100米混合泳接力決賽中以3分48秒40奪得亞軍。賽後，4名中國姑娘都非常開心，因為她們都“超常發揮”，游出了比個人單項還要快的好成績。她們感受到團隊強大的力量，非常開心能為團隊貢獻自己的一分力量。為了接力放棄了50米自由泳單項決賽的朱夢惠表示，“放棄”有時也是一種榮幸，因為團隊更需要自己。



本屆短池世錦賽共46個項目，產生了9項世界紀錄、22項賽會紀錄，中國隊超1項世界紀錄，創5項亞洲紀錄。男子4×200米自由泳接力項目，孫楊領銜的中國游泳男隊歷史上第一次超接力世界紀錄。另外，汪順成為短池世錦賽上成功衛冕的中國第一男將，“懵圈少女”王簡嘉禾斬獲2金。中國游泳隊領隊程浩賽後表示，中國隊在本屆世錦賽上賽練結合，作為冬訓的一個重要環節，本次比賽顯示出隊伍的集體攻關組模式漸有成效，接下來會加強體能訓練，解決後程能力的問題。



中國游泳的形勢並沒有太大變化，男子方面，孫楊領銜，徐嘉餘、汪順、李朱濠、閆子貝、覃海洋等組成的“小天團”穩步成長；女子方面，除了劉湘、傅園慧、朱夢惠、張雨霏、史婧琳等中堅力量外，王簡嘉禾、李冰潔、楊浚瑄、王一淳等新人湧現也讓人看到希望。



其後，2018年國際泳聯年度頒獎盛典隆重舉行，曹緣和施廷懋分獲跳水最佳男女運動員，徐嘉餘獲得特設的中國最具突破運動員獎。