陳曉曉：文化台獨使兩岸青年文教交流陷困境

集美大學馬克思主義學院講師陳曉曉（會議主辦方提供） 中評社香港12月18日電／第六屆兩岸文化發展論壇·青年論壇於2018年12月7日至9日在福州市舉行。集美大學馬克思主義學院講師陳曉曉在論壇上發表了題為《蔡英文上台後兩岸青年文教交流的困境與對策》，她認為：蔡英文上台後，由於拒不承認“九二共識”，導致兩岸關係陷入僵局。不僅官方聯繫中斷，兩岸民間交流也受阻。青年作為兩岸的未來，兩岸青年的交流更是民間交流的重要組成部分。文教交流承載了增進中華文化認同，促進兩岸同胞心靈契合的重要作用。兩岸青年交流業已取得顯著成效，然則蔡英文的種種“文化台獨”的政策與措施，使得兩岸青年文教交流陷入困境。大陸需要在不同層面加強兩岸青年文教交流來加以應對。



陳曉曉認為，兩岸青年文教交流的困境，在大環境上體現為，蔡英文當局漸進式推行“文化台獨”，致使兩岸關係倒退，兩岸進入“冷和平”甚至“冷對抗”；在中環境上體現為，蔡英文當局阻礙兩岸高校交流，阻斷台灣青年赴陸選擇；在小環境上體現為，蔡英文當局炒作“共諜”議題，製造“綠色恐怖”，拉抬兩岸青年對抗情緒。她指出，通過對兩岸文教交流重要的四個主體進行干涉與壓迫，“拔管案”阻止台灣老師赴陸、對大陸老師赴台進行嚴審、懲治新黨青年軍來阻止台灣青年赴陸、炒作“陸生共諜案”來阻止大陸青年赴台，民進黨當局無所不用其極。



談及加強兩岸青年文教交流的對策建議，陳曉曉表示，一方面，通過對兩岸青年文教交流的主體、內容、方式的把握，來真正促進交流成效的取得。在主體方面，真正把握青年的特點與需求，進行兩岸青年交流的“供給側結構性改革”。在內容方面，充分挖掘中華文化，尤其著眼於各地的特色文化，如閩台文化，使得兩岸青年能夠產生文化共鳴。在方式上，在既有兩岸青年文教交流的基礎上，從交流形式及內容著手，進一步促進體驗式交流，加強交流的頻度、深度、廣度。另一方面，通過學院化（加強兩岸高校交流）、大眾化（推進民間社會交流）、市場化（培育文化產業交流）的方式，吸引台灣民眾來大陸，鼓勵大陸民眾去台灣，讓“來來來，來大陸；去去去，去台灣”成為風尚。

