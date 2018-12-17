香港行山節　2000人健康樂遊

楊健（左四）、陳肇始（右四）、岑智明（左二）、高永文（左三）等嘉賓主持鳴槍儀式，為活動揭開序幕 中評社香港12月17日電／行山是既潮又健康的假日活動，受到港人熱捧，也深受外地行山客青睞。昨日舉行的首屆“中移動香港行山節”，吸引約2000人參與，齊齊上山頂行山。有一家三口“有備前來”，一星期前買定運動鞋，盼藉著行山增進親子。有30歲媽媽帶兒子來一起行，大讚本港地理條件適合行山。也有內地市民組團、由深圳遠道而來，希望藉行山“會友”。食物及衛生局局長陳肇始表示，行山節結合資訊科技及大數據，鼓勵全城運動，與政府的健康政策十分合拍，希望大眾在享受大自然之餘，為健康踏出第一步。



大公報報道，“行山節”旨在推廣香港行山文化，讓世界各地能欣賞香港大自然優美景色，中聯辦副主任楊健、食物及衛生局局長陳肇始、天文台台長岑智明等擔任開幕禮主禮嘉賓。陳肇始致辭時稱，行山節與政府在五月頒布的預防非傳染病行動計劃，初衷不謀而合，都是希望市民多做運動，預防癌症及其他慢性疾病，增進精神健康。她引述世界衛生組織資料稱，步行是林林總總的運動中最好的一項，好處多達十九種，她希望大眾在享受大自然之餘，也為健康踏出第一步。



市民讚港是行山寶地



“行山節”首次舉辦，市民反應十分熱烈。40歲的黃先生是青少年教育工作者，他慨嘆工作時間長，平日難以陪伴家人，所以一到周末放假，即與太太及讀小學三年班的兒子，一家三口到居所附近的公園行山，“山頂空氣好，成個人都心曠神怡，忘記煩惱。”他對“行山節”如何認真？早在一個月前，一家三口早已嚴陣添裝，買備行山用的新鞋、風衣及帽。



30歲的歐小姐昨日帶著八歲兒子來行山，她大讚香港四面環海，上山頂可一覽山水美景，形容是“行山寶地”，“今時今日終於有個節日是供全民行山，特登過來支持”，她興奮地說。



同是30歲的陸小姐來自深圳，他們一大班“山友”組團、合共60人遠道而來行山。陸小姐笑言行山不是重點，重點是與誰同行，“這是個與友人聯絡感情的健康局”。



行山App 廿四氣節配對路線



中移動香港董事兼行政總裁李帆風稱，希望透過行山節鼓勵市民行山。為行山節而優化MyLink手機應用程序，新增計步器及行山路線，今後將以農曆二十四節氣為主題，配對各氣節適合的行山路線。



“中移動香港行山節”設有“家庭樂組”及“公開組”兩組別，均在山頂廣場起步。家庭樂組於環迴步行徑於山頂繞一圈，路面平坦易行，適合一家老少參與；公開組則由山頂經港島徑第一段至薄扶林水塘，途經龍虎山觀景台，終段以水塘美景作結。