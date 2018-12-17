以軍再“曝光”真主黨跨境地道　邊境局勢趨緊　

中評社北京12月17日電／以色列國防軍16日發表聲明說，以軍又發現一條黎巴嫩真主黨修建的從黎巴嫩延伸至以色列境內的跨境地道。這是自本月4日以軍發起旨在摧毀黎巴嫩真主黨跨境地道的“北盾行動”以來“曝光”的第四條地道。隨著以軍“曝光”更多跨境地道，以黎邊境局勢正不斷趨緊。



聲明說，這條地道已在以軍控制之下，以軍在地道內放置了爆炸物，從黎巴嫩一側進入這條地道將“十分危險”。以軍重申，真主黨修建跨境地道嚴重違反聯合國安理會第1701號決議，並侵犯以色列主權，黎巴嫩政府需對此負責，以軍將繼續開展“北盾行動”，“曝光”更多真主黨跨境地道。



過去兩周，以色列總理兼國防部長內塔尼亞胡兩次前往以黎邊境視察，並向真主黨和黎巴嫩發出警告。



以色列方面表示，若有必要，以軍可能進入黎巴嫩摧毀真主黨地道。以色列媒體11日援引以軍軍事情報部門負責人的話說，向真主黨發動戰爭的可能性很小，但不能排除以黎邊境局勢升級甚至失控的可能。



本月5日，聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（聯黎部隊）司令德爾科爾呼籲黎巴嫩和以色列避免採取單邊行動。黎巴嫩總統奧恩11日表示，黎巴嫩遵守聯合國安理會第1701號決議，致力於維護與以色列邊境的安全與穩定，反對任何可能引發局勢緊張的行為。



以色列國家安全委員會前副主席埃蘭·埃錫安告訴新華社記者，現在判斷以色列與真主黨之間是否會發生軍事衝突還為時過早，以色列不願看到以黎邊境局勢升級，真主黨一方也是如此。



（來源：新華網）