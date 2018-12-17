怨憤“干擾”？美內政部長辭職 調查未了（圖片來源：網絡圖片） 中評社北京12月17日電／美國總統唐納德·特朗普領導的政府內閣“離職潮”持續，內政部長瑞安·津克辭職。



津克是特朗普政府第9名離職內閣官員，正面臨與妻子不當使用公款出行等道德失範指認並接受調查。



【怨憤“干擾”】



特朗普15日借助社交媒體“推特”發布津克離職消息，說這名下屬“取得很大成就”，新任內政部長提名將在下周宣布。



依法律流程，特朗普提名的內閣成員需要得到國會參議院批准。



美聯社15日從津克助手那裡獲得津克的辭職信。津克在信中說，他受到“出自政治動機的惡毒攻擊”，使他履行職責時面臨“干擾”；他在職的最後期限是明年1月2日。



這封信的標注日期為15日。不清楚特朗普發布推文時，津克是否已經向他遞交辭呈。



美聯社解讀，津克辭職的時機，關聯數周後民主黨接掌國會眾議院，政治氣候可望發生變化，可能“深挖”津克所受一系列道德失範指認。國會中期選舉11月6日舉行，民主黨轉而在下一屆國會眾議院占據多數席位，特朗普所屬共和黨保住參議院控制權。



一名不願公開姓名的政府官員披露，白宮最近幾周推斷，津克可能是最容易成為眾議院調查對象的內閣成員。



同時，津克離職恰逢“離職潮”，他是內閣第9名離職官員，其他人包括司法部長傑夫·塞申斯和環境保護局局長斯科特·普魯伊特。



【企業“寵兒”】



津克現年57歲，曾是蒙大拿州聯邦眾議員，去年3月出任內政部部長。



他響應現任政府提出的“商業友好”政策，在內閣中扮演支持能源開發、放寬聯邦環境保護法規的主要角色，多次舉行石油租賃權拍賣、廢除數項鑽探禁令，成為美國能源和采礦企業的“寵兒”。



同時，他因主張放寬環保法規而受到部分政界人士和環保組織抨擊。



國會參議院民主黨領袖查克·舒默15日在推特上說：“以津克對待環境和寶貴的公共土地資源的方式以及他把政府當作私人蜂蜜罐，（可以看出）他是內閣中‘毒性’最強的成員。”



非營利機構美國生物多樣性中心執行董事基蘭·薩克林15日發布聲明，說津克將成為美國迄今“最差勁”的內政部長，他所持“刀耕火種”的政策主張對公共土地和野生動物具有“絕對破壞性”。



而在參議院能源和自然資源委員會主席、共和黨籍聯邦參議員莉薩·穆爾科斯看來，津克是美國西部數州的“有力夥伴”。



【調查未了】



內政部副部長戴維·伯恩哈特將成為臨時接任津克的可能人選。



一名不願公開姓名的國會共和黨助理告訴美聯社記者，共和黨籍聯邦眾議員勞爾·拉斐爾·拉布拉多爾對內政部長一職感興趣，打算15日前往白宮，與多名官員商討。



另一名不願公開姓名的共和黨助理披露，“覬覦”內政部長職位的還有加利福尼亞州共和黨籍聯邦眾議員傑夫·德納姆。



現階段，津克面臨多項道德失範調查。內政部總監察長辦公室10月發布報告，指認津克允許妻子乘坐公車，儘管內政部規定禁止非政府官員乘坐公車。報告同時指認津克夫婦去年夏天前往土耳其和希臘度假，內政部派安保先遣隊保護，花費2.5萬美元公共資金。



內政部總監察長辦公室同時調查一項發生在蒙大拿州的土地交易，交易雙方是津克設立的基金會和與內政部有商業往來的一家能源企業董事長。



（來源：新華網）