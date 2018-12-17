卡塔爾嗆聲海合會　希望相關國家解除封鎖　

中評社北京12月17日電／卡塔爾外交大臣穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·阿勒薩尼在15日開幕的多哈論壇上說，卡塔爾依舊致力於維護海灣阿拉伯國家合作委員會（海合會），但這一地區組織需要改革，所有成員國需要“照內部規矩”辦事。



穆罕默德說，卡塔爾方面認為，與“單打獨鬥”相比，海灣國家作為一個集體對西方更有影響力，但海合會作為集體目前“沒有實際作用”，不能援用自身機制化解內部爭端。



他說：“他們設置了這種機制，但從來不予啟用，因為一些國家認為機制沒有約束力。所以，我們需要確保我們制定的規則對這個地區所有國家都有約束力。”



卡塔爾先前多次明裡暗裡指認海合會淪為沙特阿拉伯操控地區事務的工具。



今年海合會領導人峰會本月9日在沙特首都利雅得舉行；卡塔爾是唯一國家元首沒有出席的成員國，只派一名外交國務大臣與會。



卡塔爾埃米爾（國家元首）塔米姆·本·哈馬德·阿勒薩尼在多哈論壇的開幕式上致辭，說卡塔爾就斷交危機的立場沒變，依然希望相關國家解除封鎖，以對話方式彌合分歧。



沙特、阿拉伯聯合酋長國、巴林、埃及四國去年6月宣布與卡塔爾斷交並施行制裁和封鎖，理由是卡塔爾“支持恐怖主義”和“破壞地區安全”。卡塔爾政府否認四國對它的指認。



四國曾提出化解危機的13項條件，包括卡塔爾撤回駐伊朗外交人員、終止所有與伊朗的軍事合作、關閉“半島”電視台。卡塔爾拒絕滿足這些要求。