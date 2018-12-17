總理G20峰會“遲到” 德國考慮增購專機 （圖片來源：網絡圖片） 中評社北京12月17日電／德國國防部有意購買一至兩架遠程客機，作為政府專機，以避免二十國集團（G20）峰會期間遭遇的尷尬，即總理安格拉·默克爾因為專機故障而“遲到”。



德國《星期日圖片報》16日報道，國防部長烏爾蘇拉·馮德萊恩說，默克爾專機11月29日故障，致使她改乘西班牙航空公司航班，參加阿根廷布宜諾斯艾利斯G20峰會遲到，讓人“非常生氣”。



馮德萊恩說，身為國防部長，她本月12日在內閣會議上提議，解決方案除了空軍擴充執飛政府專機的機組、增加專機飛行值班，還考慮購買一至兩架遠程客機，擬議機型是空中客車A330型或A350型，預算2億至3億歐元。



德國現有兩架空客A340型專機，搭載總統、總理和副總理等高級官員。這兩架飛機投入使用將近20年，近年多次發生事故。10月，副總理兼財政部長肖爾茨在印度尼西亞參加國際貨幣基金組織會議，因老鼠在專機內咬壞電纜，他搭乘其他飛機回國。



11月29日事件中，默克爾所乘專機起飛一個小時後，機組人員報告通信系統失靈，繼而折返降落。另外，後備機組人員當時達到最大執飛小時數，致使默克爾無法第二天換乘另一架專機。結果，默克爾錯過G20峰會開幕式以及與其他一些國家領導人的雙邊會晤。她的不少隨行人員放棄行程。



初步調查所獲結果顯示，故障可能出自某個配電箱，而這一配電箱控制著無線電系統和燃油排放系統。幸好，專機衛星通信系統掛接另一個配電箱。



（來源：新華網）